Citi Indonesia dan Telkomsel Berikan Manfaat Melalui Kampanye Live Large

Laporan Wartawan POS-KUPANG. COM, Hermina Pello

POS-KUPANG. COM, KUPANG - - Citi Indonesia (Citibank) dan Telkomsel telah memperkuat kerjasama melalui kampanye Live Large”khusus bagi pengguna Citi Telkomsel Credit Card. Program ini menawarkan berbagai nilai dan manfaat baru termasuk paket data hingga 20GB untuk mengakomodasi keleluasaan akses internet guna menunjang gaya hidup urban yang menuntut untuk selalu terkoneksi ke dunia digital.

Demikian siaran pers yang diterima dari Corporate Communications Bali Nusral Telkomsel, Teni Ginaya melalui email yang diterima POS-KUPANG. COM, Jumat (27/7/2018) mengatakan

Peluncuran kampanye dihadiri oleh CEO Citi Indonesia Batara Sianturi, Head of Consumer Banking Citi IndonesiaCristina Teh Tan, CEO TCASH Danu Wicaksana dan Head of Postpaid Marketing Telkomsel Jason Tan beserta jajaran senior manajemen dari Citi Indonesia dan Telkomsel.

Citi Telkomsel Credit Card merupakan kartu kredit pertama hasil kerjasama antara industri perbankan dengan telekomunikasi di Indonesia, yang menawarkan berbagai fitur dan nilai tambah guna memenuhi kebutuhan gaya hidup masyarakat urban Indonesia yang mobile dan dinamis khusus bagi nasabah Citi Indonesia dan pelanggan KartuHalo Telkomsel.

CEO Citi Indonesia Batara Sianturi mengatakan, Citi bank berskala global yang beroperasi di hampir 100 negara, Citi menawarkan produk kartu kredit dengan manfaat dan layanan bertaraf internasional, sesuai dengan gaya hidup nasabah pengguna kartu kredit.

Seiring dengan perayaan 50 tahun dedikasi Citi untuk Indonesia dan misi ‘Be The Best for Our Clients’, dihadirkan beragam keuntungan serta nilai tambah yang semakin menarik bagi pengguna Citi Telkomsel Credit Card sesuai aspirasi kebutuhan gaya hidup urban yang semakin tidak dapat dipisahkan dari ponsel mereka untuk berkomunikasi, mencari informasi dan mengakses berbagai konten digital.”

Head of Postpaid Marketing Telkomsel Jason Tan mengatakan, Telkomsel sangat senang dapat kembali bekerjasama dengan Citibank untuk memberikan berbagai nilai tambah bagi pengguna Citi Telkomsel Credit Card. Kolaborasi dengan partner dari berbagai industri yang berbeda menjadi sangat penting, mengingat kebutuhan dan minat masyarakat urban yang sangat beraneka ragam.

Hal ini juga sesuai dengan visi Telkomsel untuk menjadi penyedia layanan dan solusi gaya hidup digital mobile terpercaya kelas dunia.

"Internet telah merubah gaya hidup utamanya masyarakat urban, dimana hampir semua kebutuhan sehari-hari dapat dipenuhi dengan terhubung ke internet melalui ponsel atau laptop, bahkan bagi kaum urban ada anggapan bahwa “no data no life” yang secara jelas menggambarkan ketergantungan mereka terhadap tersedianya paket data selular dalam aktifitas mereka sehari-hari, "katanya

Di Indonesia, berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara dengan 54,68 persen dari total jumlah penduduk Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 10,56 juta jiwa dari hasil survei yang dilakukan pada tahun 2016

Head of Consumer Banking Cito Indonesia Cristina Teh Tan mengatakan, Citi senantiasa berinovasi untuk memberikan nilai lebih kepada nasabah kami. Kami percaya Citi Telkomsel Credit Card dapat menjawab berbagai kebutuhan gaya hidup urban di era digital saat ini.

CEO TCASH Dan Wicaksana menambahkan, melihat tingginya adopsi gaya hidup digital, Telkomsel memberikan benefit berupa paket layanan data yang didukung jaringan berkualitas dengan cakupan yang luas, serta kemudahan dan kenyamanan uang elektronik TCASH. Dengan tambahan nilai yang diberikan oleh Citi Indonesia, diharapkan kerjasama ini dapat semakin mengakomodasi kebutuhan urban pelanggan KartuHalo untuk ‘Live Large’, yaitu hidup makin luar biasa dengan lebih banyak keistimewaan.

Citi Telkomsel Credit Card kali ini menawarkan berbagai nilai lebih dan manfaat bagi nasabah Citibank dan pelanggan KartuHalo, yaitu free double data Citi Halo Telkomsel hingga 20 GB setiap bulan, TCASH balance hingga Rp 1.000.000, dan cashback hingga Rp. 500.000 dari pembayaran tagihan KartuHalo melalui Citibank 1BILL.

Pengguna kartu ini juga bisa mendapatkan berbagai promo istimewa yaitu beli 1 gratis 1 tiket Cinema XXI setiap hari Sabtu, beli 2 gratis 3 dalam setiap pembelian di Excelso setiap hari Jumat, serta 3x Citi Rewards Points dari pembayaran tagihan KartuHalo Telkomsel melalui Citibank 1Bill dan 2x Citi Rewards Points untuk transaksi di beberapa mitra yang berpartisipasi seperti coffee shops, pom bensin Shell, serta merchant eletronik. Selain itu pengguna kartu Citi Telkomsel juga mendapatkan layanan yang sama dengan pelanggan Telkomsel prioritas untuk antrian di GraPARI. Beberapa nasabah terpilih juga akan mendapatkan akses gratis ke Telkomsel Lounge di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. (*)