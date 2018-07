Director Indonesian Idol 2018, Rayen Pono, Tampil Live di Panggung Max FM Waingapu

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Robert Ropo

POS-KUPANG.COM | WAINGAPU--Director Indonesian Idol 2018 Rayen Pono tampil live di panggung studio Radio Max FM Waingapu Kabupaten Sumba Timur.

Mantan Personil Pasto Band yang bernama lengkap Rayendie Rohy Pono itu tampil live selama kurang lebih dua jam tersebut dalam acara MAXmality yang diselenggarakan oleh pihak Radio Max FM Waingapu, Rabu (25/7/2018) malam hari.

Acara itu didukung oleh, Pupuk Organik Cair (POC Max 28), RSUD Umbu Rara Meha, EMCO dan ElimSound.

Pada kesempatan itu, Rayen yang yang merupakan salah satu musisi terkenal di panggung musik Indonesia lewat Album Salon Be My Self Again membuka acara itu dengan lagu ciptaanya Hope for Sumba dibantu iringan gitar dari salah satu gitaris lokal terkenal dari group Anahumba accuostic Adi Padja.

Rayen menyanyikan lagu tersebut dengan penuh perasaan dan emosi yang mendalam. Apalagi suaranya begitu bagus, membuat ratusan para fans yang datang menonton langsung di studio tersebut bertepuk tangan ramai dengan teriakan khas Sumba dari para ibu.

Seusai menyanyikan lagu tersebut Rayen juga melakukan coaching dan berbagi tips terkait pengalaman bagi dirinya yang kini sudah ngetop di musik tanah air.

Rayen juga saat coaching tersebut menyanyi berduet dengan fans anak muda asli Sumba Timur. Lagu duet tersebut dipilih sendiri oleh anak muda yang ingin berduet dengan Rayen.

Maximality bersama Rayen Pono bisa dinikmati asik di sekitar panggung acara berkat dukungan Elim Sound yang menghasilkan audio yang asik didengar pada live on air Max FM, apalagi dipandu dengan Host senior Yongky Suharyo membuat suasana di sekitar panggung itu semakin ramai.

Apalagi para penonton di sekitaran studio Max FM itu berdatangan untuk menyaksikan secara lansung, sehingga suasana semakin bertambah ramai hingga halaman studio tersebut penuh sesak.

Diakhir acara tersebut, ketika mantan anak asuh maya Estianty itu menyanyikan lagu yang cukup terkenal di jagat raya 'Aku Pasti Kembali', membuat penonton dan para fans Rayen Pono ikut bernyanyi sembari bertepuk tangan dan menyalakan lampu senter handphone.

Usai acara tersebut, para fans saling berebutan untuk foto bareng Suami dari Milka itu, hengkang dari grup band Pasto pada tahun 2012 dan langsung bersolo karir dengan meluncukan album Be My Self.

Finalis Indonsian Idol 2008 itu sempat vakum beberapa tahun dan muncul lagi di pentas musik Indonesia dengan single I Still Love You (2016) lalu duet lagi bersama isteri Gading Marten, Gisele Anastasia lewat lagu 'Hidup Untukmu' (2017) setelah itu mengeluarkan single 'Stop Bicara'(2018).

Selain itu juga Rayen juga, sempat muncul sebagai produser lagu berkolaborasi dengan Nathalie Holscher alias Nate melalui lagu 'Life of Party', lagu bergenre music electronic dance music (edm) dan RnB pada 2017 lalu. (*)