Viral 'In My Feelings Challenge', J-Hope BTS pun Ikut-ikutan, Lihat Videonya Keren Banget!

POS-KUPANG.COM - In My Feelings Challenge lagi viral di media sosial.

Dilansir dari Tribunnews, In My Feelings Challenge merupakan tantangan yang pertama kali dipopulerkan oleh kreator asal Amerika Serikat (AS) Shiggy di akun Instagram miliknya, @theshiggyshow.

Tantangan In My Feelings Challenge ini bermula saat Shiggy mengunggah video dirinya menari di jalan dengan iringan lagu milik Drake yang berjudul 'In My Feelings'.

Aksi ini pun akhirnya berkembang dan banyak yang mengikuti tantangan ini dengan menari di jalan di samping mobil yang pintunya terbuka dan sedang melaju.

Beberapa mengikuti tantangan ini dengan sukses, namun lainnya ada yang sempat jatuh dan terjerembab.

Tidak terkecuali member BTS.

Dilansir dari Tribunstyle.com, J-Hope BTS pun secara mengejutkan mengikuti In My Feelings Challenge.

Tentu saja penampilan J-Hope BTS ini pun mengejutkan penggemarnya.

Video J-Hope BTS sedang melakukan In My Feelings Challenge diunggah melalui akun Twitter BTS, Senin (23/7/2018).

J-Hope BTS terlihat luwes menari atau membawakan tantangan ini.

Gayanya terlihat swag ala penyanyi hip-hop.