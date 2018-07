Seperti Apa dan Berapa Harga Kaus Kaki Member BTS Pada Album You Never Walk Alone?

BTS di You Never Walk Alone

POS-KUPANG.COM - Seperti apa dan berapa harga kaus kaki member BTS yang dipakainya pada album You Never Walk Alone? Tak disangka.

Meskipun cowok-cowok, fashion dari para member BTS memang asyik untuk dikulik.

Ketujuh member BTS yakni V alias Kim Tae-Hyung, Suga alias Min Yoon-Gi, J-Hope alias Jung Ho-Seok, Jungkook alias Jeong-Guk, Park Jimin alias Park Ji-Min, Jin alias Kim Seok Jin, Rap Monster alias Kim Nam-Joon, memiliki style masing-masing.

Mereka juga memiliki banyak fashion stylist yang mengurusi pilihan baju mereka di berbagai acara.

Tak jarang jika baju mereka bikin fans geleng-geleng kepala saking mahalnya.

Kayak baru-baru ini nih!

Kaos kaki member BTS menjadi sorotan di kalangan fans.

Member BTS terlihat mengenakan kaos kaki panjang ketika promosi album 'You Never Walk Alone'.

Kaos kaki tersebut menjadi ikonik menempel pada member BTS di album tersebut.

bts (net)

Ternyata, harga kaos kaki tersebut tidak murah lho!