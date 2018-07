Melawan Politik Porno yang Egois. Caranya?

Oleh: Dony Kleden

Rohaniwan dan Esais, tinggal di Konventu Redemptoris Indonesia, Jl. Katedral No. 2, Weetebula, Sumba Barat Daya.

Tempat-tempat paling panas di neraka dikhususkan bagi mereka yang pada saat terjadi krisis moral mempertahankan netralitasnya (Dante)

POS-KUPANG.COM -- Perasaan utopis Dante Alighieri di atas terasa sangat sarkastis tetapi sarat pesan. Kita bisa menangkap apa yang ada di balik pemikiran Dande ini.

Dante yang adalah seorang negarawan dan teoretikus berkebangsaan Italia yang hidup pada akhir abad ke tiga belas ini sungguh menyadari, bahwa politik tidak bisa tidak, selain untuk memenangkan moral dan menjaga kemaslahtan hidup bersama.

Artinya, dunia politik adalah dunia pertarungan moral, bukan pertarungan kekuatan dan intrik untuk memenangkan persaingan. Kalau pertarungan politik mengabaikan moral, maka kita akan mengalami kesuraman untuk membaca dan menjalani masa depan bersama.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Hannah Arendt yang mengatakan bahwa, kualitas tindakan manusia tidak ditentukan baik oleh motif maupun oleh konsekuensi dari tindakan melainkan oleh prinsip dari tindakan an sich yang disebutnya "the criterion of greatness".

Apa yang dimaksudnya dengan "the greatness" dalam hal ini? Yang dimaksud Arendt adalah prinsip moral dari tindakan. Implikasinya, tindakan politik ditakar berdasarkan bobot moral dari tindakan itu sendiri.

Sayangnya, perjuanganm Arendt dan kaum moralis umumnya relatif terabaikan dalam kajian politik kontemporer karena dominasi pendekatan pragmatisme dalam praksis politik kekinian. Dan di sinilah awal lahirnya politik porno.

Yves Michaud dalam bukunya yang berjudul Violence e Politique (1978). mengartikan politik porno sebagai semua bentuk kekerasan politik untuk tujuan tertentu. Politik porno merupakan manajemen kekerasan sebagai cara atau sarana yang efisen dan andal.

Masuk dalam politik porno ini adalah demonstrasi dengan kekerasan, penculikan, penyanderaan, perampokan untuk biaya poltik, intimidasi, adu domba, pemboman, menciptakan ketegangan dan kerusuhan untuk destabilisasi situasi, ekseskuasi pengadilan jalanan oleh kelompok tertentu (Haryatmoko, 2003).