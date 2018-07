Komandan Skuadron Sukhoi Indian Air Force Terkesan Pelayanan Selama di Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Komandan Skuadron 102 Sukhoi Indian Air Force (IAF) Captain Prem Anand mengaku terkesan selama empat hari berada di Kupang dalam rangka program Sukhoi Subject Method Expert Exchange (SU-SMEE) antara angkatan udara India (IAF) dan angkatan udara Indonesia tahun 2018.

Kepada wartawan seusai pelepasan rombongan pertama tim Pitch Black 2018 Indian Air Force ke Darwin di Apron Lanud El Tari pada Senin (23/7/2018) siang, Prem Anand mengungkapkan ia merasa luar biasa dan terkesan dengan pelayanan yang baik selama berada di Kupang, NTT.

Baca: Ini Mitos yang Berkembang di Masyarakat Terkait Vaksin

Ia juga mengaku selama kegiatan SMEE bersama tim penerbang Skuadron 11 Hasanudin Makasar, ia dan rekan-rekannya merasa sudah seperti saudara lama.

"So great feelings, we held like brothers, there was very good hospitality," ungkap Prem Anand diamini oleh Komandan Skuadron 11 Hasanudin Makasar Letkol Pnb Anton Palaguna.

Prem Anand mengungkapkan, selama kegiatan SMEE di lanud El Tari Kupang, tim-nya dan tim Indonesia saling belajar dan bertukar pengalaman tentang penerbangan dengan pesawat tempur canggih Sukhoi.

"Di Kupang kami melakukan SMEE bersama tim Skuadron 11 Indonesia, kami berdiskusi, berinteraksi dan berbicara tentang operasi dan tentang bagaimana terbang menggunakan Sukhoi selama Pitch Black. Kami saling belajar, kami bertukar pengalaman," ungkapnya dalam bahasa Inggris.

Menurutnya dari pembicaraan dan diskusi yang mereka lakukan, mereka bersepakat untuk dapat meningkatkannya dalam latihan bersama.

"Itu baik bagus mendengar bahwa konsulat mendukung, jika memungkinkan kita akan melakukan latihan terbang bersama pada waktu yang akan datang," ungkap Captain itu.

Dalam nada yang sama, Komandan Skuadron Sukhoi Indonesia (Skuadron 11 Hasanudin Makasar) Letkol Pnb Anton Palaguna mengungkapkan harapannya untuk berlatih terbang bersama tim Skuadron Sukhoi India.

"Saya sangat mengingikan ini (latihan terbang bersama), sehingga dari hasil diskusi kali ini kita dapat merealisasikan bersama, ya bisa dimana saja, ada beberapa kemungkinan. Mudah-mudahan bisa terlaksana, baik di India maupun di Indonesia," ungkap Anton. (*)