Catat Tanggalnya! MXM akan Comeback dengan Album Terakhir Seri Mix-Match-More

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira bagi fans MXM. Grup duo KPop ini akan kembali menyapa dengan karya terbarunya.

Pada Senin (23/7/2018), sebuah pengumuman menyatakan bahwa KPop MXM akan segera melakukan comeback.

MXM akan merilis album KPop studio pertamanya yang bertajuk More Than Ever.

Album tersebut rencananya akan dirilis pada 14 Agustus 2018 mendatang

Dilansir Grid.ID dari Soompi, album ini merupakan album terakhir dari seri Mix-Match-More MXM.

Baca: Ucapkan Kata-kata Tak Senonoh Pada Lisa Blackpink, Young Lex Jadi Sorotan Fans KPop Blackpink

Baca: Meski Sibuk, Jin BTS Masih Sempat Pikirkan Keluarga, Bersama Sang Kakak Membuka Bisnis Restoran

Baca: 5 KDrama yang Bakal Tayang Bulan Agustus Ini, Ada Drakor Horror Tapi Romantis yang Pasti Kamu Suka

Sebelumnya sudah ada album yang dirili untuk seri ini yaitu mini album Unmix dan Match Up serta double single album Rematch.

Kali ini, semua member MXM akan menjadi produser album.

Mereka berpartisipasi dalam pembuatan lagu dan penulisan lirik lagu.

Agensi duo MXM, Brand New Music, mengatakan bahwa album ini akan menjadi kesempatan bagus bagi grup untuk menarik lebih banyak fans K-Pop.

"Banyak waktu sudah dihabiskan untuk membuat album ini agar bisa dengan baik menggambarkan pertumbuhan terus-menerus MXM selama beberapa tahun.

Itu akan menjadi kesempatan yang bagus bagi MXM untuk menarik lebih banyak penggemar K-Pop lagi," jelas agensi MXM.

Selain itu, setelah comeback MXM akan menggelar konser pertamanya pada bulan September. (Grid.ID)