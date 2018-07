Tim Sukhoi Indian Air Force (IAF) Bersyukur Dengan Keramahan dan Menikmati Kota Kupang

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG – Tim Skuadron 102 Sukhoi Indian Air Force (IAF) yang melakukan kunjungan kerjasama di Pangkalan Udara (Lanud) El Tari Kupang merasa bersyukur dengan keramahan dan sekaligus mengaku menikmati Kota Kupang sejak tiba pada Jumad (20/7/2018) siang.

“We so happy to be here. Kami bersyukur dengan keramahan dan kami menikmati Kota Kupang. Udaranya bagus dan tempatnya juga bagus,” ungkap Atase Pertahanan Kedutaan India Captain JS Dhanoa dengan bahasa Indonesia yang terbata-bata saat mengawali sambutan dalam kegiatan Media Interaksi Shukoi Subject Method Expert Exchange (SU-SMEE) antara tim skuadron Sukhoi TNI AU-Indonesia dengan tim skuadron Sukhoi Angkatan Udara India (Indian Air Force) di Ruang VIP Lanud El Tari Kupang, Sabtu (21/7/2018) siang.

Kunjungan kerjasama SU-SMEE antara IAF dengan TNI AU ini merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh tim Squadron 102 Sukhoi sejak meningkatnya hubungan bilateral di bidang pertahanan udara antara Indonesia dan India dua tahun lalu.

Captai JS Dhanoa mengatakan, kedua negara memiliki kesamaan dalam hal pengoperasian kendaraan tempur angkatan udaranya, sehingga dalam waktu yang akan datang diharapkan kerjasama yang terbangun lebih kuat dan lebih erat lagi. Hal ini juga didasarkan pada kesepakatan pemimpin kedua negara untuk lebih meningkatkan kerjasama yang intens dalam bidang pertahanan dan keamanan.

“Kerjasama antara India dan Indonesia lebih tinggi, karena pemimpin kedua Negara telah sepakat untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan bersama,” ungkapnya dalam bahasa Indonesia.

Komandan Lanud El Tari Kolonel (Pnb) Arif Hartono SH mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan kunjungan pertama yang dilakukan oleh pihak Indian Air Force (IAF) di Lanud El Tari Kupang. Sehingga sebagai komandan Lanud, ia menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh rombongan Skuadron Sukhoi IAF.

Pertemuan ini (SU-SMEE) lanjutnya Arif, merupakan pertemuan diantara para penerbang (airman) yang expert dalam Skuadron Sukhoi untuk berbagi pengalaman dan diskusi dalam rangka saling meningkatkan kapasitas dan profesionalisme tugas dalam hal penerbangan, pertempuran serta perawatan armada tempur canggih yang dimiliki masing-masing angkatan udara.

“Tujuannya mempererat persaudaraan dan hubungan kerjasama antara India dan Indonesia. Dari diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pegalaman tentang Shukhoi, karena membahas tentang bagamana memelihara pesawat tempur sukhoi,” ungkapnya.

Ia menambahkan dari sharing informasi dan pengetahuan ini, skuadron Sukhoi Indoneia dan India dapat saling belajar. Selain itu juga, ada follow up dengan latihan bersama setelah adanya sharing dan diskusi ini. “Kita mengharapkan kedua belah pihak dapat melakukan latuhan bersama alutista, tentu itu atas seijin Mabes AU,” katanya.

Terkait hasil diskusi antara penerbang skuadron Sukhoi India dan Indonesia, Komandan Squadron Sukhoi Indonesia/Squadron 11 Hasanudiin Makasar Letnan Kolonel (Pnb) Anton Palaguna menyebut sangat positif. “Hasil dari diskusi kita sangat positif. Hal-hal ini akan menjadi rekomendasi untuk markas besar (mabes) Angkatan Udara kita dan mereka (India),” ungkapnya.

Kegiatan Media Interaksi Sukhoi Subject Method Expert Exchange (SU-SMEE) antara Angkatan Udara Indonsesia dengan Angkatan Udara India ini menghadirkan Atase Pertahanan Kedutaan India Captain JS Dhanoa, Team Leader Group Captain CUV Rao, Komandan Skuadron 102 Sukhoi India Du Captain Prem Anand serta Konsulat Jenderal India Mr Alind Kumar Suraj. Bertindak sebagai tuan rumah, Komandan Lanud El Tari Kolonel (Pnb) Arif Hartono SH, Komandan Skuadron Sukhoi Indonesia/Squadron 11 Hasanudiin Makasar Letnan Kolonel (Pnb) Anton Palaguna serta Walikota Kupang Jefri Riwu Kore.

Setelah berdiskusi, rombongan kemudian melakukan peninjauan ke Apron Lanud El Tari untuk melihat empat pesawat tempur Sukhoi 30 MKI serta pesawat pengangkut milik IAF yang diparkir di sana. Rombongan kemudian melakukan sesi foto bersama dengan latar belakang pesawat tempur Sukhoi dan Pesawat Pengangkut CB-8007 Indian Air Forcce. (*)