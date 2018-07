Siap-Siap, 5 Drama Korea Tayang di Agustus 2018, Artis Idol Drakor Kamu yang Mana?

POS-KUPANG.COM -- Para pecinta Drakor alias Drama Korea atau dikenal juga dengan KDrama, simak baik-baik apa saja tayang Agustus 2018.

Sejumlah drakor atau drama korea (KDrama) tayang bulan Agustus 2018 ini dibintangi para idol favorite kamu.

Ada lebih dari 4 drakor atau KDrama (drama Korea) yang siap mengudara bulan Agustus 2018 depan,

Channel tvN akan tayang “Wife That I Know” atau baru-baru ini diganti dengan judul "Familiar Wife".

Serial drama tersebut merupakan satu dari drama yang wajib Kamu tonton di bulan Agustus 2018. Drakor ini dibintangi Ji Sung dan Han Ji-Min.

Untuk MBC akan mengeluarkan drama “Hide and Seek“, lalu OCN drama seri “Voice 2” dan KBS2 akan mengeluarkan 2 drama Korea terbarunya di bulan Agustus 2018 yaitu “Today’s Private Investigator” yang saat ini lebih di kenal dengan judul “The Ghost Detective” dan juga serial “Lovely Horribly“.

1. Familiar Wife (tvN)

Family Wife (soompi)

Drama Korea “Familiar Wife” yang sebelumnya memakai judul “Wife That I Know” adalah drama Korea romantis yang bergenre percintaan, fantasi dan time travel.

Akan tayang 1 Agustus 2018, setiap hari Rabu dan Kamis pukul 21.30. drama tersebut adalah garapan sutradara Lee Sang-Yeob dan penulis Yang Hee-Seung dengan durasi 16 episode drakor dari tvN drama tersebut akan menggantikan slot drama seri “What’s Wrong With Secretary Kim” dan akan dilanjutkan dengan “Hundred Million Stars From the Sky”.

Familiar Wife berkisah tentang Cha Joo-Hyuk (Ji Sung) yang telah menikah dengan Seo Woo-Jin (Han Ji-Min) selama 5 tahun.