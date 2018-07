Menikmati Concordia Lounge di El Tari , Andrias: Kami Juga Layani Check in dan Baggage Handling

POS KUPANG.COM-Corcordia Lounge di Bandara Internasional El Tari Kupang menawarkan kenyamanan bermutu. Khususnya para penumpang pesawat saat menunggu waktu boarding. Tempat sempurna untuk bersantai dan melepaskan keletihan sebelum penerbangan.

Beberapa fasilitas hiburan tersedia untuk menemani saat membunuh waktu menunggu masanya boarding. Fasilitas televisi plasma, surat kabar harian dan majalah dari beberapa media.

Baca: Ramalan Zodiak Hari Ini, Jumat 20 Juli 2018, Pisces dan Leo Pentingkan Keluarga, Zodiak Lain?

Baca: Kabar Gembira, 16 Lowongan Kerja Dengan Deadline Waktu 22 Juli Sampai 6 Agustus 2018

Mengusung konsep bisnis, Concordia Lounge dengan seat capacity +40 seating area public, menyediakan fasilitas full service lounge dengan standar pelayanan hotel berbintang yang memiliki sumber daya manusia (operasional) dengan standar hospitality industri perhotelan.

Memasuki area lounge, staf resepsionis akan menyambut calon penumpang dengan hangat. Hospitality merupakan bagian dari nyawa layanan Concordia Lounge.

Fasilitas yang ditawarkan yaitu food & beverage, praying room, VIP/meeting room, toilet, free Wi-Fi (untuk penumpang yang ingin tetap aktif dan produktif selama perjalanan), smoking room dan Fight Information Display Systems (FIDS), coffee corner, Check In Assistance. Anda nikmati sepuasnya sembari menunggu penerbangan. Lengkap!

Baca: BTS Kasih 6 Pelajaran Hidup Yang Menarik Buat Army dan Kita Semua, Soal Kesuksesan

Baca: Di Depan Jenasah Ayahnya, Model Lakukan Pose Menjengkelkan Seperti Ini

Lapar? Layanan makanan 'all you can eat' di sini tak kalah menarik. Konsep self serving menjadikannya lebih nyaman dalam memilih dan menikmati hidangan terbaik.

Dan, menyantap menu makanan sambil menikmati pemandangan area landasan pacu bandara dari dalam lounge bisa menjadi pilihan saat menunggu boarding.

"Setiap hari kami tampilkan menu yang berbeda. Publish rate Rp 115.000/pax," ujar Andrias Feri Teryanto, Concordia Lounge Manager Kupang, Rabu (18/7/2018).

"Tidak ketinggalan juga fasilitas tambahan seperti check in dan baggage handling untuk mempermudah Anda. Inilah yang menambah istimewa dari Concordia Lounge Kupang," Andrias promosi.

Baca: Masih Bingung Membedakan 7 Member Ganteng BTS, Lihat Ciri Khas Mereka

Dengan dibangunnya Concordia Lounge, Andrias berharap mampu memberikan pelayanan terbaik kepada penguuna bandara, khususnya pelayanan fasilitas lounge dengan standar pelayanan hotel.

Dengan demikian, Bandara El Tari akan menjadi World-Class Airport, di mana Bandara bukan lagi hanya tempat naik turunnya penumpang, tetapi menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi dan ikut mendorong pengembangan pembangunan di area bandara serta memberikan kontribusi positif untuk perekonomian regional dan nasional. Mampir yuk!!! (eni)