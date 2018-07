Harga Cabe Rawit di Kupang Juga Melonjak

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM|KUPANG--Tidak hanya harga telur yang melonjak, harga cabe rawit di Kupang juga mengalami lonjakan. Harga cabe rawit yang sebelumnya Rp 40.000,00-Rp 45.000,00 per kilogram naik menjadi Rp 60.000,00 per kilogram. Sedangkan cabe kriting bertahan di abgka Tp 30.000,00 per kilo gram.

Pantau POS KUPANG.COM, Jumat (20/7/2018 di Pasar Naikoten menunjukkan kenaikan harga cabe tersebut.

Para pedagang mengatakan, dalam seminggu terakhir, pasokan cabe dari luar memang menurun.

Menurunnya pasokan cabe rawit itu, kata para pedagang, menjadi pemicu lonjakan harga cabe rawit di pasaran.

Harga minyak goreng juga mulai menunjukkan trend kenaikan. Mengalami kenaikan harga hanya Rp 1.000,00 -Rp 2.000,00 per jiregen (5 liter). Harga gula pasir masih bertahan di angka Rp 13.000,00 per kilogram.

Kepala Seksi Bina Pasar, Logistik dan Distribusi Dinas Perdagangan Propinsi NTT, Man Arafah Pua Mbusa seharo sebelumnya, mengatakan, kelangkaan cabe diduga permainan para diatributor dengan menumpuk di kontainer bulam di gudang sehingga ausah dilacak.

"Kita dapat informasi seperti itu. Kita akan lacak ke sana," kata Man Arafah. (*)