Gila, Harga Telur Ayam di Kupang Tembus Rp 65.000 Per Papan

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Harga telur ayam di Kupang melonjak dari Rp 48.000 menjadi Rp 65.000 per papan (30 butir.

Kenaikan harga telur ayam di Kupang karena ada kenaikan harga telur ayam di tingkat produsen di Jawa Timur.

Seorang pedagang telur ayam di Pasar Naikoten, Kamis (19/7/2018), mengungkapkan, kenaikan harga telur ayam mulai terjadi akhir Juni lalu.

"Harga naik dari Surabaya. Sebelumnya Rp 20.000,00 per kilogram, awal Juli lalu naik Rp 30.000,00 per kilogram,," kata pedagang bernama Asdar itu.

Ia mengatakan, dengan kenaikan harga di tingkat produsen mau tidak mau harga ke konsumen juga ikut naik.

Harga telur ayam dibagi dalam tiga kelompok. Untuk telur ayam ukuran kecil dijual Rp 58.000 per papan, ukuran sedang Rp 62.000 per papan dan ukuran besar Rp 65.000 per papan.

"Kita jual ijut harga dari Surabaya. Kalau dari Surabaya harga naik, kita disinj juga haris naik.

Kesal dengan lonjakan harga telur ayam yang begitu tinggi, seorang ibu sempat berang. Ia mengatakan, lonjakan harga telur ayam merupakan strategi pedagang untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Nyaris terjadi adu mulut antara pembeli tersebut dengan seorang pedagang telur ayam yang tidak menerima dituding dengan kata-kata tersebut.(*)