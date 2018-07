Sabet Enam Medali Emas! NTT Tampil Juara Umum Kejurnas Tinju PPLP di Bengkulu

Laporan Wartawan Pos Kupang.Com, Ferry Ndoen

POS KUPANG.COM - Kontingen atlet tinju NTT tampil sebagi juara umum di Kejurnas Tinju antar PPLP/PPLD dan SKO se Indonesia. Kejurnas digelar di Bengkulu, 13-17 Juli 2018

Demikian laporan pelatih tinju NTT, Karel Muskanan, S.Sos, Msi, dari Bengkulu, Rabu (18/7/2018)

"Kejuaraan Nasional Tinju antar PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia tahun 2018 d iBengkulu diikuti 23 Sentra PPLP, PPLPD dan SKO dari 21 provinsi dan kabupaten se Indonesia

Kontingen peserta Kejurnas Tinju PPLP diantaranya, Bengkulu, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,. Kalimantan Tengah

Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Papuan, Papua Barat, 13. Fak-Fak, Maluku, Maluku Utara, Bogor

Musi Banyuasin, Indramayu, Riau, Kepulauan Riau, Sumatera Barat.

Menurut Karel Muskanan, jumlah petinju yang mengikuti Kejurnas Tinju PPLP/PPLD dan SKO di Bengkulu sebanyak 180 atlet yang tersebar dalam 4 kategori (9 kelas Junior Boys, 9 kelas Junior Girls, 6 Kelas Youth Boys, 4 Kelas Youth Girls.).

"Kontingen PPLP NTT dengan kekuatan 13 Petinju (7 Petinju Junior Boys dan 2 Petinju Youth Boys, 4 Petinju Youth Girls) berhasil mendulang 6 medali emas, 1 medali perak dan 4 medali perunggu serta 2 atlet belum berhasil mendulang medali," jelas Karel.

Dengan perolehan medali yang diraih, maka Kontingen NTT dinobati sebagai Juara Umum I dengan point 40 dengan menyisihkan Kontingen Riau yang memperoleh point 32 dengan perolehan 3 medali emas, 3 perak, 4 perunggu dan meraih Juara umum II.

Juara umum III diraih oleh Bengkulu dengan point 25 melalui perolehan medali 3 emas, 2 perak, 3 perunggu. Sementara Nominasi Petinju Terbaik Putra diraih oleh petinju Kalvin Sir/PPLP NTT.

Hasil akhir pertandingan Kejurnas Tinju PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia tanggal 12 s.d 18 Juli 2018 di Bengkulu, Kontingen Tinju PPLP NTT yang menurunkan 7 atlet pada babak final masing-masing: A. Kategori Junior boys; 1. Kelas 40 kg Marthin Buce Naslewan KA vs Arsenal Sumanti/Sulut,

Kelas 42kg Dio Koebanu MA vs Alfrian Manopo, Kelas 44 kg Ondi Banu MA vs Braen Simaela/Fak Fak,

Kelas 48kg Kalvin Sir Menang TKO vs Riky Pratama/Sulsel. Kategori Youth Girls;

Kelas 45kg Desty Bana MA vs Risti Utama/Kalbar, Kelas 54 Erniaty Ngongo Menang Abandon (Undur Diri) vs Yusulina Matubai/Papua. Kategori Youth Boys; Kelas 64kg Radja Muda Lani KA vs Kuri A Ramar/Papua Barat. (*)