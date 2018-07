Kalau Diminta Melupakanmu Aku ke Kelurahan Dulu Minta SKTM

Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hallo Teeners, ketemu lagi dengan penulis dengan tulisan yang selalu gokilll abiz. Gimana kabar Teeners hari ini?

Penulis berharap Teeners sehat walafiat, tetap semangat dan baik selalu, ya. Amiennnn.

Tanpa basa-basi, kita langsung ke thema di hari Rabu ini, yach, tentang "Kalau Aku Diminta Untuk Melupakanmu, Aku Mau Pergi Ke Kelurahan Dulu Buat Minta Surat Keterangan Tidak Mampu, Buseeet Rumit Amat Lupain Kamu. He he he he.

Tunggu dulu Teeners, penulis ngajak Teeners untuk fokus dulu nich. Jadi ini bukan thema untuk yang lagi putus cinta yach. Ini bagi Teeners yang hatinya udah terlanjur kepincut sama "Someone" dan susah banget dilupain. Cieh cieh...

Bagi Teeners yang lagi menjalin hubungan alias pacaran, tentu akan saling ingat. Apalagi yang baru aja jadian. Penulis nggak bisa bayangkan seberapa besar rasa kangennya bila lama nggak ketemu.

Beragam cara juga dilakukan untuk ingat si dia, mulai dari ngajak jalan bareng, chating via FB, WathsApp, dan lain-lain.

Seperti Teeners kita, Fenky Bria. Ia mengaku kalau pernah suka sama satu cewek di kampusnya. Saking tertariknya, Fenky selalu ingin dekat sama si dia.

Fenky mengatakan, karena susah lupain dia dan hatinya udah terlanjur tertarik, ia selalu ngajak chatting dan terkadang mengecek sosial medianya dan melihat foto dan aktifitas si dia.. heheheh. (*)