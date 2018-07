Turnamen Sepak Bola U13 di Ruteng Berakhir. Ini Harapan Pimpinan DPRD Manggarai

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Aris Ninu

POS-KUPANG.COM|RUTENG--Turnamen sepak bola anak- anak U-13 dalam rangka HUT SDI Woang,Kota Ruteng yang Ke-40 atau panca windu telah berakhir,Minggu (15/7/2018) sore.

Ketua Panitia Pertandingan, Fred Jani dalam release kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng, Senin (16/7/2018) pagi menjelaskan, pertandingan sepak bola anak anak ini mengikutsertakan 28 club sepak bola anak-anak yang ada di Kota Ruteng.

"Pertandingan berlangsung selama bulan juli dengan jumlah 92 pertandingan. Pertandingan ini merupakan kontribusi panitia panca windu untuk memberi kesempatan kepada anak-anak menunjukkan talenta mereka bersepak bola dan memperkenalkan kepada anak-anak sejak dini bahwa bola kaki bisa menjadi sumber penghidupan di masa mendatang," ujar Fred.

Lurah Pitak, Andi Rendang berharap kegiatan ini bisa menginspirasi anak-anak untuk bisa nenjadi pemain Persim masa depan dan juga bisa bersaing dengan anak anak dari daerah lain.

Pimpinan DPRD Manggarai melalui Wakil Ketua, Paulus Peos berharap kegiatan ini menjadi kegiatan tahunan agar anak- anak Manggarai termotivasi untuk menjadi pemain bola yang profesional.

"Saya minta pemerintah daerah untuk memberi perhatian pada even ini tahun depan agar kita bisa menghasil bibit pemain bola yang baik sehingga Persim tidak kekurangan pemain yang berskil. Pemerintah daerah serius menggelar even even sepak bola dari berbagai umur di Manggarai," ujar Paulus.

‬Turnamen U-13 pada final antara Purnama Woang FC VS Banera Lalong FC dan dimenangkan oleh Purnama Woang FC dan berhak mendapat piala bergilir dan uang pembinaan 2.5 juta rupiah.

Sedangkan Banera Lalong FCyang menempati juara 2 mendapatkan uang pembinaan Rp 2.000.000. Juara tiga diraih Poka A FC.(*)