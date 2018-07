Akrabnya Presiden Jokowi dengan Bro Saddiq, Simak Video dan Foto-foto Ganteng Menteri Syed Saddiq!

POS-KUPANG.com - Dua hari lalu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi memperkenalkan Menteri Belia dan Sukan alias Menteri Pemuda dan Olahraga Malaysia, Syed Saddiq Abdul Rahman yang dipanggilnya Bro Saddiq.

Ini terjadi tatkala Presiden Jokowi bersama Bro Saddiq alias Syed Saddiq Abdul Rahman melakukan lawatan ke Palembang. Keduanya meninjau persiapan Asian Games 2018.

Kepada publik Presiden Jokowi memperkenalkan Bro Saddiq alias Syed Saddiq Abdul Rahman saat mereka meninjau venue Jakabaring Sport City, Sabtu (14/7/2018).

"Ini Menpora Malaysia, Saya memanggilnya Bro Saddiq," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga memperkenalkan Bro Saddiq alias Syed Saddiq Abdul Rahman melalui akun Instagramnya.

"Usianya baru 25 tahun. Saya memanggilnya 'bro' Saddiq," tulis Presiden Jokowi.

Bukan hanya Presiden Jokowi, Bro Saddiq pun melalui laman Instagramnya mengunggah sebuah video saat bersama dengan Presiden Jokowi, Sabtu (14/7/2018).



Dalam video tersebut, Syed tengah duduk di kursi penumpang mobil bersama dengan orang nomor satu RI.



Syed tampak santai mengobrol tentang berbagai hal dengan Jokowi.



Di awal videonya, Syed mengatakan bahwa dia mengidolakan sosok Jokowi.

Bahkan, Syed mengatakan bahwa bukan hanya dirinya yang mengidolakan Jokowi, tapi juga anak muda di Malaysia maupun Indonesia.



"Hari ini saya bersama Bapak Presiden yang merupakan idola saya dan juga idola anak muda di Malaysia dan Indonesia," sapa Syed dalam video tersebut.



Syed sempat meminta Jokowi untuk menyampaikan beberapa pesan dalam videonya.



Dengan tersenyum lebar, Jokowi menyampaikan pesannya.



"Ya, ini saya satu mobil dengan 'Bro' Saddiq," sapa Jokowi.



Mendengar sapaan itu, Saddiq langsung tertawa.



"Saya sangat senang sekali ada menteri yang smart, cerdas, satu mobil dengan saya. Indonesia dan Malaysia sebagai saudara serumpun. Marilah kita bersama-sama bekerja sama di segala bidang. Investasi, perdagangan, hubungan tenaga kerja, dan semuanya harus baik," kata Jokowi.



"Kita serumpun saudara selama-lamanya, terima kasih, Pak Presiden," ucap Saddiq.

"Terima kasih, Bro," sahut Jokowi.



Saddiq kembali tertawa mendengar Jokowi kembali memanggilnya dengan sebutan 'Bro'.



"Bersama Bapak Presiden @jokowi .



Orangnya sangat baik dan senang didekati.



He called me 'bro'. We both stressed on the need to enhance bilateral relations among countries and to move forward as one.



(Dia memanggilku 'bro'. Kita perlu meningkatkan hubungan bilateral antar negara dan bergerak maju bersama-sama).



There will be bumpy roads but in the end, we are one.



(Akan ada jalan bergelombang tapi pada akhirnya kita adalah satu).



Kita ke Palembang bersama untuk meninjau persiapan Sukan Asia. #YouthPower," tulis Saddiq sebagai keterangan video.

