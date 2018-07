16 Ribu Pelari Ikut di Jakarta Internasional 10K

POS KUPANG.COM - - Sebanyak 16.000 pelari baik dari dalam dan luar negeri turun pada kejuaraan MILO Jakarta International 10K di Kawasan Rasuna Epicentrum, Jakarta, Minggu.

Kejuaraan yang sudah menjadi agenda tahunan ini dilepas oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Uno didampingi Presiden Direktur PT Nestlé Indonesia Dharnesh Gordhon, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah, Direktur Legal & Corporate Affairs PT Nestlé Indonesia Debora Tjandarakusuma dan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (DISPORA) DKI Jakarta Ratiyono.



Selain menjadi kejuaraan tahunan, berdasarkan data keterangan resmi dari panitia, kegiatan yang biasa digelar di Silang Monas ini merupakan bagian dari rangkaian agenda perayaan HUT DKI Jakarta ke-491 dan diikuti oleh pelari dari dalam maupun luar negeri yang memperebutkan total hadiah lebih dari Rp520 juta.



Di samping kategori 10K dan 5K, MILO Jakarta International 10K juga kembali menghadirkan kategori Family Run 1,7K dengan kuota peserta yang lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu, mencapai 3.000 peserta atau 1.500 keluarga.



Selain berlari, peserta juga diajak untuk berdonasi lewat #BerlariUntukBerbagi.



Para peserta yang sudah mendaftarkan diri di setiap kategori turut menyumbangkan Rp10.000 dari biaya pendaftaran yang nantinya akan dikumpulkan dan didonasikan dalam bentuk sepatu olahraga kepada anak-anak yang membutuhkan di DKI Jakarta, termasuk wilayah Kepulauan Seribu.



Para peserta kategori 10K akan melalui rute yang dimulai dari Kawasan Epicentrum kemudian menyusuri jalan JL. H.R. Rasuna Said menuju ke arah Mampang, lalu putar balik di lampu merah Kuningan kembali ke jalan JL. H.R. Rasuna Said menuju ke arah Taman Menteng, kemudian turun jembatan berbelok ke Jl. Sumenep, Jl. Latuharhari, Jl. Cimahi, Jl. Kusuma Atmaja, Jl. HOS Cokroaminoto, kemudian kembali ke JL. H.R. Rasuna Said di jalur lambat dan berhenti di garis finish di Kawasan Epicentrum.



Pada kejuaraan yang sama sebelumnya pelari asal Kenya, Kennedy Lilan, berhasil menjuarai kategori 10K Open International Putra, dengan catatan waktu 29 menit 34 detik. Sedangkan pada kategori 10K Open International Putri, Peninah Jepkoech asal Kenya berhasil menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 33 menit dan 47 detik.



Sementara pada kategori 10K Indonesian Only Putra, Agus Prayogo kembali menjadi yang terbaik dengan catatan waktu 32 menit dan Odekta Vina Naibaho menjadi juara kategori 10K Indonesian Only Putri dengan catatan waktu 37 menit 3 detik. (*)

Baca: Bupati Mella Ajukan Surat Pengunduran Diri ke DPRD TTS