Teeners, Nih Tips dan Kuote Agar Kamu Tidak Kesepian Ditinggalkan Pacar

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Thomas Mbenu Nulangi

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Teeners jika ditinggalkan sanga pacar jangan ambil tindakan yang gegabah, ya.

Nih, penulis memberikan tips agar kalian tidak mati gaya ditinggalkaan sang pacar. Kalian harus tetap percaya bahwa life must go on.

Dan, tidak ada orang lain selain dirimu sendiri yang bisa mengatasinya. Berikut ini tipsnya :

1. Tak usah berbohong pada dirimu

2. Ingat, kamu tak sendirian

3. Perpisahan bukan akhir dari segalanya

4. Lakukan hal yang berguna

5. Saling mendoakan satu sama lain

Kata Mutiara :

Cinta tidak akan pernah diketahui kedalamannya sampai merasakan jam-jam perpisahan. ~ Khalil Gibran ~ (*)