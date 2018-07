BREAKING NEWS: Paslon di Lima Kabupaten Layangkan Gugatan ke MK

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM/KUPANG -- Dalam pilkada serentak tahun 2018 di NTT, terdapat sejumlah pasangan calon (paslon) di lima kabupaten telah melayangkan atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kelima kabupaten di NTT yang ada gugatan ke MK, yakni Kabupaten Rote Ndao, Manggarai Timur, TTS , Kabupaten Alor dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Hal ini disampaikan Juru Bicara KPU NTT, Yosafat Koli, Sabtu (14/7/2018).

Menurut Yosafat, setelah pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 Juni 2018 lalu, di NTT ada lima kabupaten dari 10 kabupaten yang paslonnya mengajukan gugatan ke MK.

"Jadi ada empat daerah yang paslon peserta pilkadanya sudah mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan ( PHP) ke MK RI," kata Yosafat.

Dirincikan, paslon yang mengajukan gugatan PHP itu adalah, untuk Kabupaten Rote Ndao diajukan oleh paslon nomor urut 4, Bima Theodorianus Fanggidae, ‎M.BA dan Drs. Erenst Salmun Zadrak Pella,M.Sc ; paslon no urut 2, Mesakh N Nunuhitu, M.Si-Drs.Samuel Cony Penna dan Paslon No urut 1, Jonas C. Lun, S.Pd - Dr. Adolfina E Koamesah,M.Th, M.Hum.

Di Manggarai Timur gugatan diajukan oleh paslon nomor urut 3, Tarsisius Sjukur dan Yoseph Byron Aur,S.Sos. Sementara di Kabupaten TTS sengketa ini diajukan oleh paslon nomor urut 2, Drs. Obet Naitboho,M.Si - Alexander Kase,S.Pd.K.

Sedangkan untuk gugatan dari Kabupaten Alor diajukan oleh paslon nomor urut 1, Emanuel Ekadianus Blegur, M.Si - H.Taufik Nampira,S.P, M.M.

Untuk Kabupaten Sumba Barat Daya, paslon yang mengajukan sengketa adalah paslon nomor urut 1, Markus Dairo Talu, S.H - Gerson Tanggu Dendo, S.H. (*)