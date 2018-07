Penggemar BTS Mesti Tahu 7 Profil Idolanya, Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook

POS-KUPANG.COM - Penggemar BTS mesti tau seperti apa profil 7 idolanya ini, Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V dan Jungkook. Yuk Disimpan

Bangtan Boys atau yang dikenal juga dengan nama BTS adalah salah satu idol groupasal Korea Selatan yang memulai debutnya pada 13 Juni 2013 dengan single No More Dream.

Single debut ini merupakan salah satu single dam album perdana mereka yang bertajuk 2 Cool 4 Skool.

Idol group yang berada di bawah naungan Big Hit Entertainment ini beranggotakan tujuh orang. Profil member BTS tersebut adalah Rap Monster, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook.

Album pertama yang dirilisnya ini berhasil mengantarkan mereka untuk meraih penghargaan New Artist of the Year dari MelOn Music Awards dan Golden Disk Awards pada tahun 2013.

Grup ini dikenal memiliki basis penggemar yang sangat besar di seluruh dunia. Fandomnya memiliki julukan ARMY yang merupakan singkatan dari Adorable Representative MC for Youth.

Jumlah fans-nya di seluruh dunia pun semakin hari kian bertambah. Kehadirannya juga semakin mendulang perhatian publik lantaran lagu lagu BTS selalu berhasil menempati posisi puncak chart musik di berbagai negara.

Berangkat dari agensi yang bisa dikatakan bukan salah satu agensi besar di Korea, lantas apa sih yang membuat profil BTS bisa menjadi world star seperti sekarang?

Langung aja simak ulasan yang akan kami bahas mengenai profil member BTS beserta seluk beluk Idol Group fenomenal ini.

* Profil Member BTS

Sebelum membahas tentang perjalanan karirnya, kita kenalan dulu yuk sama para anggotanya. Bagi kalian yang belum terlal