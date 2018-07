Hotel Terbaik Dunia Tahun 2018 Versi Travel and Leisure, Hotel Nihiwatu Sumba Turun ke Posisi ini

POS-KUPANG.COM - Hotel Nihiwatu yang berlokasi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur harus puas berada di posisi 9 dari 100 hotel terbaik di dunia 2018 versi majalah sekaligus situs perjalanan Travel and Leisure.

Baru-baru ini Travel and Leisure mengumumkan hasil surveinya terkait 100 hotel terbaik di dunia tahun 2018. Dilansir dari situs travelandleisure.com, hotel yang menduduki peringkat pertama dari 100 hotel terbaik adalah Hotel Four Seasons Resort Bali at Sayan.

Sementara beberapa hotel di Indonesia yang masuk 100 besar ini antara lain, The Mulia Bali (posisi 6), Nihi Sumba (posisi 9), Amandari Bali (posisi 12) dan Alila Manggis (posisi 93).

Dilansir dari Kompas.com, hotel-hotel tersebut dipilih oleh pembaca berdasarkan fasilitas, lokasi, layanan, makanan, dan penilaian secara keseluruhan.

Untuk tahun 2018, ada 27 hotel dari 100 hotel terbaik di dunia yang berlokasi di Benua Asia. Mulai dari Indonesia, Cina, Maladewa hingga India. Sementara hotel-hotel yang berlokasi di Eropa memiliki 18 pemenang penghargaan seperti Portugal dan Meksiko.

Hotel ini paling banyak dipilih pembaca karena suasanannya yang begitu tenang dan memberikan pengalaman baru untuk lebih bersantai.

Berikut daftar 100 hotel terbaik di dunia tahun 2018 versi Travel and Leisure.

1. Four Seasons Resort Bali di Sayan, Indonesia

2. Ballyfin, County Laois, Irlandia

3. Frangipani Beach Resort, Anguilla