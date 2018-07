Dani Pedrosa Nyatakan Pensiun dari MotoGP, Ternyata ini Alasannya!

POS-KUPANG.COM - Kabar pensiunnya pembalap motoGP Dani Pedrosa mematahkan hati banyak pihak, terutama penggemarnya.

Pasalnya, mereka tidak akan lagi melihat sang idola bertanding setelah akhir musim 2018 nanti.

Pembalap Repsol Honda ini tidak hanya hengkang dari tim yang sudah berproses bersamanya selama 18 tahun belakangan.

Dilansir dari TribunJogja.com, posisi pembalap berkebangsaan Spayol ini akan digantikan oleh pembalap Ducati bernama Jorge Lorenzo.

Dalam unggahan video di laman twitter resmi motoGP @MotoGP, Dani Pedrosa berpamitan secara resmi pada publik.

Dia menyatakan terimakasih dan juga alasannya undur diri:

"I will not compete in the camphionship.

It means that I will finish the career this season in motoGP.

This is the season I've been thinking for long time.

And it's a very hard decision because this is the sport i love.