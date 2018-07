Belgia Tidak Juara Piala Dunia 2018! Tapi Kamu Nomor Satu Bagiku

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Eflin Rote

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Hay hay hay, Teeners... Berjumpa kembali bersama penulis yang masih belum move on karena Belgia kalah.

Maklum, penulis kan ngefans berat sama Hazard (curhat). Okai Teeners, life must go on. Gimana kabar kalian di akhir pekan yang masih berangin dan berdebu ini? Semoga debu-debu masa lalu jangan sampai bikin badan meriang yah.

Masih soal bola, siapa yang kemarin nonton Kroasia versus Inggris? Yang jagoin Inggris jangan patah hati yah karena Inggris bernasib sama kayak Belgia.

Tapi masih ada posisi ketiga yang harus direbut Belgia atau Inggris. Tapi kalau urusan hati jangan sampai urutan kedua, apalagi ketiga yah. Nah, maksudnya?

Jangan sampai deh Teeners kita jadi nomor dua atau nomor tiga di hati. Nah kalau Teeners sendiri, siapa sih yang jadi nomor satu di hati? Si dia, si dia atau si dia? Nah kan bingung jadinya.

Bicara soal cinta memang nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi soal hati dan perasaan kepadanya. Bisa jadi bisa gila. Hihihi. Jangan sampai gila yah Teeners.

Kita tanya yuk pendapat Teeners soal gombalan paling yahut, kamu tetep jadi nomor satu di hati aku.

Kalau menurut Maria Amelia, cinta itu tak harus memiliki. Sekalipun dia jadi nomor satu di hati kita, tapi kalau kita tidak jadi nomor satu dihatinya, kita bisa apa?

"Kalau memang kita tidak jadi nomor satu di hatinya, mau bagaimana lagi. Cinta kan tidak harus memiliki. Harus ikhlas kalau memang si dia tidak bisa jadi milik kita sepenuhnya," ucap Amelia.

Menurut Amelia nih, Teeners, sekalipun dia jadi nomor satu di hati kita dan kita jadi nomor sekian dihatinya, kita tidak boleh dimanfaatkan alias diperdaya (bener banget).

"Biasanya sih gebetan memanfaatkan situasi karena tahu dia jadi orang nomor satu di hati kita, jadi yah kita bisa ngelakuin apa aja yang penting dia bahagia. Kita biasanya terjebak di situasi seperti itu, jangan sampai mau deh," tambah Amel.

Bener tuh kata si Amel. Kita jangan sampai mau dimanfaatkan hanya karena dia yang jadi nomor satu di hati kita. Jangan sampai deh Teeners. (*)