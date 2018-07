Pegawai Bank Banyak Simpanannya, Tapi Bukan Miliknya

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Maria AE Toda

POS-KUPANG.COM, KUPANG-- Hallo, hallo, hallo, haiii..Hai hai hello, para Teeners. Apa kabar semuanya, semoga kalian selalu baik dan sehat ya.

Okayyy, saat kita sedang diramaikan dengan ajang piala dunia yang membuat semua orang jadi kurang tiudr, kudah marah dann susah senyum hahaha.

Sejak beberapa hari yang lalu, thema kita mengenaii piala duniaaa, nah hari ini kita puya thema beda. Themanya adalah soal perbankan, eitsss jangan dulu buru buru ditutup. Ini beda lohh, hahaha.

Eh, biasanya pegawai bank itu dikenalnya yang cantik dan yang cowok pasti ganteng dan tak lupa paati punya simpanan dan pintar ngatur duit.

Ayo siapa yang pengen jadi pegawai bank atau ada yang punya gebetan pegawai bank??

Pasti seneng kannn, haha okay let's move to the comments.

Filda Wenggu, masih anak kuliah Teenerss cita-citanya pengen jadi seorang aktris, tapi pengen punya pacar orang kantoran dan salah satunya adalah bank.

"Kantoran lah biar pasti-pasti, apalagi pegawai bank, ya. Sudah jelas itu pastinya sampe 100 persen. Punya simpanan bolelah yang penting duit ya bukan simpanan selingkuhan," ujar Filda.

Sementara Dian Dhone, cewek cantik yang satu ini suka sih kalau punya gebetan pegawai bank tapi gak suka sama ritme bekerjanya.

"Mau sih tapi mereka kan waktunya lebih banyak di kantor daripada sama kita. Tapi kalau ada simpannya baguslah setidaknya sudah ada masa depan tapi jangan cewek yang disimpen kena bogem ," ujar Dian.

Nah, kalau kalian gimna? Jadi pegawai bank itu enak sih jamnya udah teratur, tapi yang jelas banyak waktu pasti dihabisin di kantor. Hmm, tapi tenang ya bagi yang punya gebetan pegawai bank pasti seneng kannn?

Ingat loh simpanannya punya kalian loh bukan punya dia, hahaha peaceeeee ya...semangatttt. (*)