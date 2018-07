Latihan di Stadion Megah Datang Tanding di Lapangan Tarkam

POS-KUPANG.COM, KUPANG - Perhelatan Piala Gubernur NTT 2018 yang merupakan kualifikasi Liga 3 PSSI dimulai. Sepuluh tim bersaing memperebutkan satu tiket ke putaran regional Liga 3.

Liga 3 PSSI NTT kali ini digelar oleh Dinas Pemuda dan Olahraga NTT bekerjasama dengan Asprov PSSI NTT. Diperkirakan dana yang digelontorkan hampir mencapai Rp 500 juta.

Digelar di Lapangan TNI AU, Kupang, para netizen ramai protes terhadap kelayakan kondisi lapangan. Sebut saja status legenda sepakbola NTT, Petrus Abanat dalam akun facebook-nya, Pethu Abanat VeryWell.

"PIALA GUBERNUR NTT - KUALIFIKASI LIGA3 PSSI NTT

Su talalu miskin ko apa ee..

Bikin Malu sj ee...

Klub dari daerah latihan dilapangan stadion megah datang tanding TARKAM di kupang

#miris"

Status ini mendapat tanggapan para masyarakat gila bola. Gambar kondisi lapangan yang miring, berdebut, kotor, banch pemain yang tidak ada sehingga pemain harus duduk dalam semak-semak dan lainnya, ditampilkan.

Berikut adalah komentar beberapa netizen dalam status facebook ini:

Habibie Salim Johar: Miris e. NTT stadiun yg layak sdh tidak ada kh? Ini Liga Indonesia kh? Jangan jangan ini ajang 17n yg pakai nama Piala Gubernur. Bikin malu saja. Tidak ada lagi Stadiun yg layak kh di NTT.

Frans Watu: Pengurus Asprov ganti saja hanya gaya2an saja masa kalah sama Kabupaten Ende yg punya stadion megah pada hal Kupang kota Propinsi loh he he he.

Nikson Kapitan: Ond apa2 kk yang penting orang tau bahwa ende ada iko PIALA GUBERNUR kk... kena ABU SADIKI ON APA APA ASAL ADA TANDA PENGENAL PEMAIN GANTUNG DI LEHER... PAPA...

Edo Bella: Mirrriisss .. mengerti aturan standar lpangan untk liga 3 indonesia atw tdk .

Ensi Due Woda: Ya illaaaa..Kupangku...dimana attensi PSSI soal infrastruktur lapangan tuk tornament ini..mirisss om Abdul Muis..kami titp pesan ini jika su duduk si legislatif yah...

Early Sandies Lahal: Memalukan!!!!!!!

Hanya mau cari keuntungan Semata dari sebuah kompetisi

Aan Oramahi: Namax Paksa diri coach... Hahahahaha

Prov lain makin maju,,, Sepak bola NTT kliatan jalan mundur. **