Berikan Balasan Berbeda Kepada Krisdayanti & Ashanty di Instagram, Aurel Hermansyah Jadi Sorotan

POS-KUPANG.COM - Selasa 10 Juli 2018 menjadi hari spesial untuk Aurel Hermansyah.

Hari ini, sulung dari pernikahan Krisdayanti dan Anang Hermansyah ini telah genap berusia 20 tahun.

Turut merasakan bahagia, Krisdayanti (KD) mengucapkan selamat ulang tahun untuk Lolly lewat akun Instagram.



KD mengunggah beberapa foto Aurel saat bersama dirinya di sebuah acara.

Tak ketinggalan Krisdayanti juga mengunggah foto saat si sulung berlibur ke luar negeri bersama dirinya.

Lewat caption yang ia tulis, KD seolah ingin menunjukkan kalau anaknya semakin cantik.

KD juga mendoakan agar hal-hal terbaik selalu menghampiri Aurel.

"She's got tanned and yes she's pretty, she's 21 years birthday today. Wishing you all very best kakak @aurelie.hermansyah," tulis istri Raul Lemos tersebut.

Namun sayang, usia yang ditulis KD dalam ucapan tersebut salah.

Aurel yang mengetahui hal ini pun kemudian menjelaskan jika usia yang ditulis KD kurang tepat.