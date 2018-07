Rumah Musik Siloam dan Rhamagong Entertainment Media Jadi Panitia Lokal Audisi Indonesian Idol

Suasana peserta saat mempersiapkan diri mengikuti audisi kedua Indonesian Idol Junior di Resto In and Out Senin (9/7/2018).

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM Maria A E Toda

POS-KUPANG.COM|KUPANG-- Audisi Indonesian Idol Junior yang digelar di Kupang tidak terlepas dari peran panitia lokal yaitu Rumah Musik Siloam dan Juga Rhamagong Entertainment Media (RAM) yang sejak awal menghimpun peserta berbakat dari NTT khususnya di Kupang.

Dalam Jumpa pers bersama awak media Senin (9/7/2018) di Resto In and Out, Aki Kalla dari Rumah Musik Siloam mengatakan antusias anak-anak memang luar biasa tetapi pihaknya juga mengalami kendala yaitu audisi ini bertepatan dengan libur sekolah dimana anak-anak lebih banyak menghabiskan liburan di luar Kupang. Sehingga pihaknya bersama dengan RAM berusaha untuk menginformasikan Indonesian Idol Junior melalui rumah musik, gereja, dan juga sekolah.

"Kebetulan bertepatan dengan liburan sekolah ajdi banyak yang libur di luar Kupang. Tapi kami berhasil dengan 50-70 peserta dan kami sangat menyusukuri itu," ujarnya.

Ia juga mengatakan khusus hari ini banyak orangtua yang bahkan sudah menelfonnya sejak pukul 4 pagi karena takut anak mereka terlambat.

Selain itu menurut Aki pekerjaannya menjadi bertambah karena banyak juga orangtua yang membawakan pakaian adat untuk anaknya dan dibantu oleh Aki untuk memakaikannya.

"Tapi saya bahagia karena melihat antusias orangtua dukungan orangtua yang luar baisa untuk anaknya," ujar Aki.

Sementara itu pihak REM Jack Kalla juga mengatakan tantangan kali ini termasuk yang luar biasa karena proses audisi bertepatan dengan libur sekolah dan juga proses pembuatan video yang masih baru dinkalangan masyarakat.

Menurutnya peran orangtua sangat dibutuhkan dalam hal ini dan gadget jangan hanya digunakan untuk komunikasi atau sekedar bermain game tetapu bisa digunakan untuk meningkatkan bakat dan juga prestasi anak.

"Saya bersyukur proses sejak awal memang sedikit ada kendala tapi berkat kerjasama yang baik dengan Rumah Musik Siloam dan juga pastinya dukungan RCTI dan juga Fremantlemedia ada banyak peserta yang ikut walaupun belum begitu maksimal. Anak -anak NTT punya bakat yang luar biasa kita harus mendukung mereka," tuturnya.

Aki Kalla bahkan berjanji apabila tahun depan Kupang dipercaya lagi mengadakan audisi maka pihaknya akan menyiapkan peserta lebih dari yang ada sekarang ini.

Ratusan dan bahkan mencapai 1000 peserta. Sementara itu pihak Fremantlemedia Yefta Andrew berharap agar proses audisi ini berjalan dengan baik dan lancar dan akan muncul juga talenta yang luar biasa dari Kupang.

"Semoga lancar dan baik audisinya dan bisa menghasilka talenta yang luar biasa," pungkasnya.

Pihak RCTI juga masih membuka pendaftaran on the Spot di Resto In and Out untuk 50 orang hari ini. (*)