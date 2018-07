Negeri Samba Buat Aku Kecewa, Tapi Aku Nggak Akan Ngecewain Kamu Sayang

Hallo Hay Teeners, kita ketemu lagi di awal pekan ini, gimana kabar kalian hari ini ?

Penulis berharap Teeners selalu sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan hiruk-pikuk aktivitasnya.

Semoga baik selalu ya...

Itu harapan kita semua Teeners, Amiennnn..

Yuppss, tanpa berbasa-basi kita masuk aja ke thema kita untuk edisi hari Senin ini, Negeri Samba atau Brazil baru-baru ini harus angkat koper dari gelaran Piala Dunia di Rusia, terhentinya Brazil dari gelaran akbar sepakbola dunia tersebut tentunya membuat kecewa jutaan penggemarnya di seantero dunia,

Kecewa bercampur sedih karena harapan berbanding terbalik dengan kenyataan, nggak bisa lihat Neymar CS mengolah si kulit bundar dan mengangkat trofi Piala Dunia yang bergengsi itu.. hmmmm..

Nah, tim Samba dengan kekalahannya membuat kecewa, tapi bagi Teeners yang udah punya pasangan nggak akan ngecewain pasangan kalian, kan?

Atau malah sering ne ngecewain pasangan kamu? Aduh.. he he he..

Pada awalnya saat pacaran Tentu teeners mengharapkan hubungan yang baik-baik saja, dari hari ke hari perasaan cinta semakin besar.

Tapi dalam prosesnya, sering juga dialami hal-hal yang jauh dari harapan. Pasangan kalian sering membuat kesalahan, membuat cemburu, cuek dan parahnya menduakan Teeners. Astaga...

Itulah romantika, tapi nggak boleh dong buat pasangan kamu kecewa, kecewa itu sakit Teeners, sedih sekali, saking sedihnya bisa-bisa sampai hilang semangat bahkan bisa sampai lupa makan dan minum, waduh.. mudah-mudahan jangan sampai sebegitunya yah Teeners, let's move on...

Next, yuk kita lihat sama-sama beberapa komentar Teeners kita yang akan berbagi pengalaman seputar mengecewakan dan dikecewakan.. heheh.

Deni Baptista, Teeners kita yang satu ini ngakunya sebagai tipe cowok yang setia sama pacarnya, cieeh cieh.. promosikan diri.. hehehe.

Bagi Deny, sebagai cowo itu sudah wajib hukumnya untuk menjaga pasangan termasuk menjaga perasaannya supaya nggak merasa dikecewakan apalagi tersakiti.

Sehingga lanjut Deny, komitmen atau keputusan bersama yang telah disepakati harus benar-benar dijalankan, ia mencontohkan, hal-hal kecil seperti janji-janji maupun hal lainnya.

Sementara itu, Carmen Helena, cewe berkulit putih ini mengaku, dalam hubungan romantikanya sesekali cowoknya ngecewain dirinya seperti nggak menepati janjinya.

"Memang hal yang sepele, tapi itu bikin hati sesak rasanya," keluhnya.

Nah, kalau kalau kalian gimana Teeners, pasti nggak bakalan mengecewakan pasangan kalian kan? Atau sebaliknya? Hehehe,

Menjalin hubungan romantika memang tak mudah, sangat sulit kisah cinta Teeners sama seperti yang ada di dongeng-dongeng klasik maupun kontemporer, kalau pun ada, jumlahnya tak seberapa, karena hal ini merupakan urusan perasaan dan masing-masing karakter orang berbeda-beda

Dinamika dalam hubungan romantika akan terus ada, akan tetapi soal mengecewakan pasangan kalian kiranya hal tersebut harus diminimalisir, bahkan bila perlu dihindari.

Kekecewaan yang ada hanya akan membuat keretakkan dalam hubungan bahkan bila sampai pada tahap yang sudah tak tertahankan, hubungan akan berakhir dengan kata PUTUS

Tips :

Penulis punya beberapa tips bagi teeners agar nggak ngecewain perasaan pasangan dan sekaligus menjaga hubungan tetap langgeng.

1. Tepati setiap janji-janji yang pernah diucap.

2. Terbuka dalam berkomunikasi : dengan begitu kalian akan semakin saling mengerti keinginan satu sama lain.

3.Jangan membanding-bandingkan pasanganmu dengan orang lain : setiap orang punya karakter, kelebihan dan kekurangan

4. Jangan ragu untuk minta maaf bila telah melakukan kesalahan.

Kata Mutiara

"Kepercayaan itu seperti kaca. Saat rusak kau bisa memperbaikinya, tapi kau masih bisa melihat retakkannya,"

~ Lady Gaga ~

Jenaste Teenager (ISTIMEWA)

Jenasty Nocharu

Jangan selalu mengecewakan cewe, sebagai pria harus selalu ada saat cewe kita membutuhkan.

Fb : Jenasty Nocharu

IG : Vhidysarmento

lidya (ISTIMEWA)

Lydia Yuniarti Meok

FB: Lydia Yuniarti Meok



Jangan pernah menipu pasangan. Harus selalu jujur dan jangan menutup-nutupi hal kecil sekalipun. Harus saling terbuka dengan pasangan. Dengan begitu bisa memperkecil kemungkinan mengecewakan pasangan.

Sisilia (ISTIMEWA)

Nama : Sicilia

FB : Sicilia Adi

Komunikasi itu yang paling penting dalam suatu hubungan. Komunikasi pasangan yang buruk bisa buat hal yang buruk juga dalam hubungan salah satunya kekecewaan terhadap satu dengan yang lain. Kuncinya komunikasi harus benar-benar dijaga.