Indonesia Raih Dua Gelar Sekaligus di Indonesia Open 2018

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - Ajang bulu tangkis Indonesia Open 2018 telah rampung digelar pada Minggu (8/7/2018).

Dalam lima partai final yang digelar di Istora Senayan itu, Indonesia berhasil menyabet dua gelar juara.

Dua gelar tersebut diraih pada sektor ganda campuran dan ganda putra.

Pada ganda campuran, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir berhasil mempertahankan gelar juara seusai mengalahkan wakil Malaysia, Chan Peng Soon/Goh Liu Ying.

Sementara pada ganda putra Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo meraih gelar Indonesia Open pertamanya setelah mengalahkan wakil Jepang, Takuto Inoue/Yuki Kaneko.

Sama seperti Indonesia, Jepang juga meraih dua gelar pada sektor tunggal putra dan ganda putri.

Adapun China yang hanya menempatkan satu wakilnya di partai final, gagal membawa pulang gelar juara. Tunggal putri China, Chen Yufei kalah dari pebulu tangkis asal Taiwan, Tai Tzu Ying.

Hasil lengkap final Indonesia Open 2018:

WS: Tai Tzu Ying (TPE) vs Chen Yufei (CHN) - 21-23, 21-15, 21-9 WD: Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (JPN) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (JPN) - 14-21, 21-16, 14-21 MS: Viktor Axelsen (DEN) vs Kento Momota (JPN) -14-21 8-21 XD: Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (INA) vs Chan Peng Soon/Goh Liu Ying (MAS) - 21-17 , 21-8 MD: Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (INA) vs Takuto Inoue/Yuki Kaneko (JPN) - 21-13, 21-16

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Indonesia Open 2018, Indonesia Raih Dua Gelar", https://olahraga.kompas.com/read/2018/07/08/19211488/hasil-indonesia-open-2018-indonesia-raih-dua-gelar.

Penulis : M. Hafidz Imaduddin

Editor : Jalu Wisnu Wirajati