“Tons of Real Happiness Kebahagiaan Nyata Persembahan Mitsubishi XPANDER”

POS-KUPANG.COM--PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), distributor resmi kendaraan penumpang dan niaga ringan Mitsubishi di Indonesia dari Mitsubishi Motors Corporation (MMC), mempersembahkan kampanye baru untuk kendaraan Small MPV – Car Of The Year 2018, Mitsubishi XPANDER, bertajuk “Mitsubishi XPANDER Tons of Real Happiness”, yang dimulai dengan tayangan iklan yang di berbagai saluran televisi nasional dan dapat disaksikan di kanal YouTube resmi Mitsubishi Motors Indonesia mulai 1 Juli 2018 (https://youtu.be/Wq7Fx03ah7Q) .

Kampanye Mitsubishi XPANDER Tons of Real Happiness sendiri merupakan rangkaian aktivitas roadshow untuk membuktikan Mitsubishi XPANDER sebagai satu-satunya mobil keluarga dengan fitur yang lengkap dan bertenaga besar hingga mampu menarik beban yang berukuran besar, membawa “XPANDER Family Park” ke tengah-tengah kota guna berbagi kebahagiaan bersama seluruh keluarga.

Sebagai referensi, adegan pada video yang memperlihatkan XPANDER mampu menarik beban besar merupakan hasil adegan nyata bukan rekayasa yang dilakukan oleh professional dalam pengawasan pihak berwenang.

“Melalui roadshow Tons of Real Happiness yang akan berlangsung mulai Juli 2018 hingga awal tahun 2019, di 9 (sembilan) kota besar di Indonesia, Mitsubishi Motors Indonesia ingin menunjukan bahwa XPANDER tak sebatas memberikan desain yang baik, fitur yang lengkap, kenyamanan yang maksimal serta tenaga yang besar, namun juga secara nyata mampu menghadirkan berton-ton kebahagiaan untuk dibagi bersama keluarga Indonesia. Mitsubishi XPANDER adalah pilihan kendaraan small MPV terbaik bagi siapapun, karena semua keunggulan yang dimilikinya secara nyata ” ungkap Intan Vidiasari, Deputy Group Head of Planning & Communication Group PT MMKSI.

Aktivitas “XPANDER Tons of Real Happiness” akan dimulai di Summarecon Mall, Bekasi, pada 27-29 Juli 2018 mendatang.

Untuk mendapatkan informasi lengkap seputar Mitsubishi XPANDER dan aktivitas yang diselenggarakan oleh MMKSI kunjungi situs resmi Mitsubishi XPANDER di https://mitsubishixpander.com .(*)