Pamer Foto di Instagram, Marion Jola Dianggap Lebih Kurus

POS-KUPANG.COM - Marion Jola saat ini memang kerap menjadi perbincangan.

Panyanyi jebolan Indonesian Idol 2018 ini memang sedang menjadi Idola baru di dunia musik Tanah Air.

Meski tidak menjadi juara dari ajang pencarian bakat itu, tapi penggemar Marion Jola sudah membludak.

Dia pun mampu menyandingkan namanya bersama dengan deretan artis Tanah Air.

Baca: Begini Perasaan Harry Kane Saat Inggris Mengalahkan Kolombia Lewat Adu Penalti

Namun demikian banyak juga beberapa netizen yang selalu menyoroti tampilan Marion Jola.

Mulai dari makeup yang tampak lebih dewasa dari usianya, gaya busananya yang terkesan seksi hingga bentuk tubuhnya yang kerap dianggap gendut.

Baru-baru ini melalui akun Instagram pribadinya, ia membagikan foto dirinya.

Dalam unggahan tersebut Lala, sapaan akrab Marion Jola mengenakan kaus berwarna pink yang dipadu dengan celana jeans.

"May this picture able and enough to explain you guys everything,

(semoga gambar ini mampu dan cukup menjelaskan kepada kalian segalanya)," tulis @lalamarionmj (4/7/2018).