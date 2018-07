Mahasiswa FST UNDANA Padati Lapangan Perpustakaan Undana

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Gecio Viana

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Ratusan mahasiswa Fakultas Sains dan Teknik (FST) Universitas Nusa Cendana Kupang memadati lapangan voli perpustakaan Undana Kupang, Rabu (4/7/2018) sore.

Ratusan mahasiswa tersebut hadir untuk memberikan dukungan kepada dua tim bola voli yang sementara berlaga dalam partai final Dekan Cup FST Undana Kupang.

Suporter dari kedua tim yang berlaga yakni dari tim bola voli Solver mewakili teknik Mesin dan tim bola voli Mining yang mewakili Jurusan Teknik Pertambangan Undana Kupang tak hentinga memberikan dukungan.

Teriakan para suporter semakin menjadi-jadi tatkala tim kesayangannya berhasil mendapatkan poin.

Kegiatan yang bertema Show Your Talent and Get The Champion tersebut telah diadakan sejak 22 Juni 2018 dan hari ini, Rabu (4/7/2018) sore memasuki partai final

Maria Yulita Trida Tahu, seorang panitia pelaksana dalam kegiatan tersebut kepada POS-KUPANG mengatakan para suporter yang hari ini hadir dalam kegiatan bukan saja para suporter dari kedua tim yang sementara berlaga akan tetapi hampir seluruh mahasiswa di FST Undana Kupang.

Selaku panitia pelaksana, Maria berharap kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat bersaing dan menemukan kualitas dari para mahasiswa untuk berkompetisi dengan universitas lainnya.

"Kegiatan apa saja, baik kegiatan ekstra kampus lainnya," ungkap mahasiswi yang akrab disapa Trida tersebut.

Sementara itu, terlihat beberapa dosen dan pegawai lingkup FST Undana antusias menyaksikan jalannya pertandingan.

Sampai berita ini ditulis pertandingan final Dekan Cup FST Undana Kupang sementara berlangsung. (*)