BREAKING NEWS: Politisi Gerindra NTT, Viktor Lerik Batal Calon DPR RI dan Pindah ke Nasdem?

POS-KUPANG.COM – Kabar terbaru datang dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Provinsi NTT.

Salah satu anggota DPRD Provinsi NTT dari Gerindra, Viktor Lerik atau yang akrab disapa Veki Lerik, menyatakan mundur dari partai pimpinan Prabowo Subianto tersebut.

Kabar ini menambah daftar panjang fenomena politisi pindah partai menjelang perhelatan politik.

Kabar pengunduran diri dari Gerindra ini disampaikan ke publik melalui status facebooknya Viktor Lerik Veki Lerik pada Rabu (4/7/2018) sore sekitar pukul 18.00 wita.

“ VEKI . . . FROM GERINDRA TO NASDEM . . .” Demikian judul postingan Veki Lerik yang disertai sebuah foto dirinya sedang berdiri di bawah pohon pepaya berbuah lebat.

Veki Lerik tampak tersenyum lebar menunjukkan barisan giginya sembari menambahkan beberapa komentar.

Komentar tambahan tersebut intinya menggambarkan proses dirinya mengundurkan diri dan membatalkan pencalonan dirinya sebagai Anggota DPR RI dari Partai Gerindra.

“Kemarin malam jam 19.18 veki menelpon sekretariat dpd gerindra dan membatalkan dan menarik berkas veki untuk pencalonan dprri dari gerindra

dan hari ini veki mulai mengurus berkas berkas pencalonan dprri dari partai nasdem . pada tanggal 6 JULY , veki langsung menghadap ke orang tua veki yang veki hormati sekaligus ketua dpd partai gerindra , om esthon , untuk mengantar surat pengunduran diri veki dari gerindra . . .,”

Veki yang merupakan putra Wali Kota Kupang kedua, Semuel Kristian Lerik ini menambahkan sedikit guyonan di akhir postingannya.

“NB : dikit lagi makan malam jam 18.00 veki makan pepaya saja , he he he . . .”

POS-KUPANG.COM mencoba mengkonfirmasi postingan ini namun belum ada tanggapan.

Begitupun dengan beragam reaksi dan komentar dari netizen terhadap postingan itu belum satupun dijawab oleh akun Viktor Lerik Veki Lerik

(pos-kupang.com)

