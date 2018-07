Kadis P dan K Nagekeo Minta Calon Pengawas Sekolah Serius Ikut Diklat

Laporan Reporter POS KUPANG.COM, Gordi Donofan

POS-KUPANG.COM | MBAY -- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nagekeo, Tarsisius Djogo, S.Sos, meminta kepada 20 orang calon pengawas sekolah agar mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan secara serius sehingga bisa lulus.

"Diharapakan untuk semua peserta ikuti dengan serius karena semua kegiatan dilakukan penilaian baik oleh para mentor maupun para narasumber yang pada akhirnya ditetapkan lulus atau tidak lulus," ungkap Kadis Tarsi, kepada Pos Kupang.Com, Selasa (3/7/2018).

Kadis Tarsi mengungkapkan, peserta juga diharapkan selama mengikuti diklat tinggalkan semua tugas di sekolah dan beri peran kepad wakil kepala sekolah.

Ia menyebutkan kegiatan akan dilangsungkan hingga Sabtu (7/7/2018) dan akan berlanjut lagi nanti hingga akhir Agustus 2018.

Ia juga menyampaikan, para peserta yang ikut kegiatn In the Job Training (IJT) sebelumnya telah melewati On TheJob Training 1 yang di difasilitasi oleh para mentor masing termasuk 2 orang dari Kabupaten Kupang.

Tarsisius Djogo, S.Sos, mengungkapkan, pemateri merupakan dari Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan RI. Narasumber merupakan pakar dan merupakan narasumber nasional.

Informasi yang dihimpun Pos Kupang.Com, kegiatan Diklat digelar Senin (2/7/2018) hingga Sabtu (7/7/2018).

Narasumber yang hadir adalah, I Wayan Suwira, M.Si, M.Pd dari Pengawas Sekolah, Dra. Endang Rahayu Mudiastuti, Pengawas Sekolah dari Kabupaten Boyolali, Dra.Kendati Satiti, M.Pd pengawas sekolah dari Kabupaten Kulonprogo dan Dosen dari Universitas Negeri Surakarta Dr. Rokmaniah.