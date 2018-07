Ini Tanggapan REI NTT Terkait Kelonggaran Aturan LTV dan FTV

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Dewan Pengurus Daerah REI Provinsi NTT menyambut baik keputusan Bank Indonesi (BI) yang melonggarkan pengaturan Loab to Value (LTV) dan Financing to Value (FTV).

Kebijakan yang akan diterapkan pada 1 Agustus 2018 itu, dinilai akan mendongkrak pasar property di NTT.

"Kami menyambut gembira kabar ini karna akan membuat pasar property di NTT lebih diminati lagi," kata Ketua DPD REI NTT, Boby Pitoby ketika dihubungi, Selasa (3/7/2018).

Boby mengatakan, selama ini pasar property di NTT masih didominasi oleh rumah Subsidi melalui FLPP karena daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah.

Namun dengan adanya relaksasi ini, kata Boby, rumah subsidi bisa diperoleh dengan DP 0%. "Ini luar biasa. Otomatis peminatnya akan bertambah.

Pasalnya, salah satu masalah terbesar konsumen di NTT untuk membeli rumah adalah DP (uang muka) sedangkan dari segi angsuran, sesungguhnya mereka cukup mampu," demikian Boby.

Namun kata Boby, jika diharuskan mengumpulkan sejumlah uang dengan nilai yang sangat besar untuk DP, biaya administrasi, BPHTB, dan lain-lain, cukup sulit.

Karena itu, Boby yakin kebijakan ini akan memacu pertumbuhan perekonomian di NTT terutama di sektor property.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk melonggarkan pengaturan Loan To Value (LTV) dan Financing To Value (FTV). Kebijakan ini akan diterapkan pada sektor property per 1 Agustus 2018 mendatang (*)