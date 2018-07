Begini Lho, Konser Pelepas Rindu GOT7 untuk Penggemar Indonesia

POS KUPANG.COM - - Boy group GOT7 melepas kerinduan mereka pada penggemar--Ahgase--di Indonesia melalui konser perdananya bertajuk "GOT7 2018 World Tour "Eyes on You" pada Sabtu (30/6) di ICE BSD, Tangerang.

Selama 2,5 jam, JB, Youngjae, Jinyoung, Mark, Jackson, Bambam dan Yugyeom menampilkan aksi panggung energik berbalut tata cahaya panggung yang megah. Kendati saat itu Jinyoung mengaku tak dalam kondisi kesehatan prima, penampilannya tanpa cela.

Sejumlah lagu hits mereka bawakan malam itu, mulai dari "Hard Carry" yang menjadi pembuka konser mereka malam itu, disusul "Skyway", "Out", "My Home","Paradise", "Never Ever", "You Are", "Hey", "Stop Stop It", "Girls Girls Girls", "If You Do" hingga "Look" yang merupakan lagu terbaru dari mini album "Eyes on You".

"Kalau fan meeting kami sudah dua kali. Untuk konser baru kali ini" kata Yugyeom.

"Kalian menunggu kami atau tidak?" ujar Bambam seraya tertawa dan mengundang histeria penggemar yang kebanyakan kaum hawa itu.

Bambam bahkan mengaku sengaja mengecat bagian bawah rambutnya sehingga menyerupai semangka untuk penggemar di Indonesia.

"Waa iya betul semangka," kata dia.

Tak melulu aksi panggung yang rata-rata menampilkan dance penuh energi, rayuan, aksi menyungging senyum penonton tak luput mereka lakukan di sela konser.

Bambam berkali-kali menirukan ucapan penerjemah bahasa, meniru akting sendiri di dalam video yang diputar di sela konser hingga aksi bagi-bagi "uang" pecahan Rp500 bergambar orangutan dan JB. Jackson berkali-kali menatap pecahan uang itu sembari tertawa dan meledek rekannya.

Penampilan duet hingga solo juga menjadi penyemarak konser, Jinyoung ft Bambam melantukan "King", JB, Mark dan Youngjae dengan "Think About It", Yugyeom solo "From Now" lalu Jackson dan Yugyeom melalui "Phoenix".