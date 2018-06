Yamaha Luncurkan X-Ride 125 Terbaru, Ini Harganya

POS-KUPANG.COM | JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing ( YIMM) resmi meluncurkan X-Ride 125 generasi terbaru. Skutik model off road itu kini punya tampilan dan fitur yang disesuaikan dengan anak muda "zaman now".

Dyonisius Beti, Executive Vice President & COO PT YIMM mengatakan bahwa, X-Ride ini kini bisa digunakan di jalan perkotaan dan juga tetap mampu melibas jalanan dengan konsep adventure.

"Anak muda zaman now itu ingin tampil beda, ingin lihat motor yang gaul, sekaligus ingin ada fitur motor mahal. Jadi kami luncurkan X-Ride ini untuk memenuhi kebutuhan konsumen," kata Dyon di arena Jakarta Fair Kemayoran, Sabtu (30/6/2016).

Fitur baru yang disematkan, yaitu Answer Back System, sehingga bisa mengetahui posisi motor ketika di parkir dengan cara menekan tombol pada remote di kunci.

Secara tampilan, selain punya grafis baru telah dilengkapi juga flat seat, naked handle bar dan modern head light. Bahkan sistem pencahayaan sudah menggunakan Day Running Light (DRL).

Penggunaan ban depan (80/80-14M/C 43P Tubeless) dan belakang (100/70-14M/C 51P Tubeless). Dilengkapi juga dengan sub-tank rear suspension.

Mengenai harga, lanjut Dyon dijual Rp 17.650.000 on the road DKI Jakarta atau naik sekitar Rp 250.000. Secara target, diharapkan bisa mencapai 100.000 unit per tahun.

"Inilah yang kami hadirkan pada X-Ride terbaru ini dan diharapkan bisa memenuhi kebutuhan konsumen tertama anak muda," ucap Dyon. (*)