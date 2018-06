Lama Tak Muncul, Ternyata Begini Aliando Syarief Sekarang. Beda Banget!

POS-KUPANG.com -- Lama menghilang dari layar kaca, penampilan aktor Aliado Syarief kini bikin pangling.

Wajah aktor 'Ganteng-ganteng Serigala' yang awalnya putih mulus kini memiliki kumis dan bercambang.

Tak cuma itu, rambut pria yang pernah dikabarkan dekat dengan artis Prilly Latuconsina ini tak lagi cepak dan rapi.

Aliando membiarkan rambutnya panjang tanpa belahan.

Foto penampilan terbaru Aliando Syarief diunggah akun instagram milik Sanjay Mulani, Kamis (28/6/2018).

Sanjay Mulani yang seorang casting director MD Picture berpose bersama Aliando saat menghadiri premier film Rusuk di Plaza Senayan, Jakarta.

"Thank u @aliandooo for coming to Rasuk gala premier #rasuk #filmindonesia #premier #plazasenayan #instagram," tulisnya.

Kontan, kolom komentar unggahan ini langsung diserbu fans Aliando yang lama tak melihat wajah idolanya.

nana_is_hername: Aliando emang dasarnya ganteng,mau rambut gondrong kek,bewokan kek,pake kaos oblong doank jga te2p keliatan ganteng yaa

atunnanti97: Kok beda dan berubah banget KK Ali om tapi masih tetap tampan kok @mulanisanjay