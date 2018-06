Kunjungi Anak Imigran, Istri Donald Trump Pakai Jaket dengan Tulisan Yang Bikin Heboh

POS-KUPANG.COM, JAKARTA - Kunjungi anak imigran, Melania Trump, istri Donald Trump malah menggunakan jaket dengan tulisan yang bikin heboh. Apa sih tulisannya?

Ibu Negara Amerika Serikat itu kembali mengundang kontroversi setelah mengenakan pakaian yang mengundang kritik.

Dilansir oleh laman Entertainment News, Istri Presiden Donald Trump itu dihujani kritik setelah mengenakan jaket hijau dengan tulisan di belakangnya berbunyi "I really don't Care, do you?" dengan huruf besar.

melania trump ()

Jaket tersebut digunakannya saat hendak mengunjungi anak-anak imigran asal Meksiko di lembaga Upbring New Hope Children, Texas.

Juru Bicara Melania, Stephanie Grisham, membantah bahwa terdapat pesan terselubung dalam tulisan pada jaket Melania.

jaket Melania Trump ()

"Ini hanya jaket. Tidak ada pesan tersembunyi. Setelah kunjungan penting ke Texas, saya harap media tidak fokus pada pakaiannya," ujar Grisham yang dilansir E Entertainment News.

Sementara itu, alih-alih menenangkan suasana, Donald Trumpmalah menyebut istrinya sengaja menyindir pemberitaan palsu media melalui tulisan pada jaketnya tersebut. Hal tersebut diungkapkan Trump melalui akun Twitter resminya.

Melania Trump ()

"'I REALLY DON'T CARE, DO U?' tulisan pada belakang jaket Melania terkait dengan pemberitaan media palsu. Melania telah belajar bahwa bagaimana tidak jujurnya mereka dan mereka sama sekali tidak peduli lagi," cuit Donald Trump. (*)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Temui Anak Imigran, Istri Donald Trump Malah Pakai Jaket Kontroversial Ini,