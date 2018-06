Harga Bawang di Kupang Naik

Laporan Reporter Pos Kupang.com, Adiana Ahmad

POS-KUPANG.COM, KUPANG--Harga bawang merah di Kupang mulai naik. Kenaikan rata-rata Rp 1.000,00 - Rp 2.000,00 per kilo gram.

Pantauan Pos Kupang di Pasar Kasih, Kamis (28/6/2018) pagi, menunjukkan, harga bawang merah berada pada level Rp 30.000,00 sampai Rp 32.000,00 per kilo gram, bawang putih Rp 30.000,00 per kg.

Sementara harga bumbu-bumbuan lainnya masih relatif stabil. Cabe keriting masih bergerak dalam kisaran Rp 50.000,00 sampai Rp 60.000,00 per kilogram, tomat Rp 20.000,00 per kilogram.

Barang kebutuhan pokok yang harganya juga relatif stabil yakni gula, minyak goreng dan telur ayam. Harga telur ayam masih bertahan pada angka Rp 48.000,00 per kilo gram, mibyak goreng Rp 65.000,00- 75.000,00 per jiregen (5 liter), gula pasir Rp 13.000,00 per kilo gram. (*)