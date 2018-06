Jungkook BTS Masuk Nominasi 'The Most Handsome Faces of 2018'. ARMY Wajib Vote!

POS-KUPANG.COM - Kabar gembira datang dari tiga member BTS.

Setelah Kim Taehyung alias V BTS dan Kim Seokjin alias Jin, kini giliran Jungkook masuk dalam nominasi TC Candler sebagai kandidat 'The 100 Most Handsome Faces of 2018'.

Hal ini diketahui dari unggahan TC Candler di akun Instagram resminya, @tccandler, pada Selasa (26/6/2018).

Dalam unggahan TC Candler, tampak foto Jungkook BTS berwarna hitam putih.

Foto yang diambil merupakan sesi pemotretan dari album terbaru BTS, 'Love Yourslef: Tear'.

Baca: Jadi Nomor 1 Dari 100 Nominasi Asian Heartthrobs, Inilah 10 Foto V BTS yang Bikin Hati Berdebar!

Baca: 6 Ciri-ciri Cewek Idaman Jungkook BTS. Apa Kamu Termasuk?



Setelah 15 jam diunggah, foto maknae BTS ini sudah mendapatkan lebih dari 130 ribu suka dan 58 ribu komentar.

Banyak dukungan yang diberikan ARMY untuk Jeon Jungkook supaya masuk dalam jajaran 100 orang tertampan versi TC Candler.

Pada 18 Juni 2018, TC Candler mengumumkan Kim Taehyung yang otomatis menjadi nominasi 'The 100 Most Handsome Faces of 2018' karena pada 2017 menempati posisi pertama sebagai pria tertampan.

Hingga saat ini, foto V BTS di Instagram TC Candler telah mendapatkan lebih dari 375 ribu suka dan 240 ribu komentar.

Setelah V, giliran TC Candler mengumumkan Jin sebagai member BTS selanjutnya yang masuk nominasi.