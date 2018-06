Marsha Timothy Pameran Marlina Si Pembunuh Kalahkan Aktris Hollywood, Nicole Kidman

POS-KUPANG.COM - Marsha Timothy pemeran utama dalam flim Marlina Si Pembunuh, mampu mengalahkan aktris Hollywood, Nicole Kidman.

Film Marlina si Pembunuh dalam empat babak tayang di Amerika Serikat (AS), pemainnya raih penghargaan.

Film Marlina si Pembunuh dalam Empat Babak arahan sutradara Mouly Surya, ditayangkan di bioskop Amerika Serikat mulai Jumat (22/6/2018).

Sejak kali pertama diputar dalam program Directors Fortnight di Festival Film Cannes pada Mei 2017 lalu, Marlina sudah didistribusikan di lebih dari 40 negara.

Film yang dibintangi Marsha Timothy itu juga masuk seleksi sejumlah festival film Internasional.

“Festival film internasional seperti Cannes dari awal kami jadikan strategi penting sebagai etalase untuk memperluas jalur distribusi film," ucap produser Rama Adi dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (23/6/2018).

Sebelumnya, film Marlina pernah menyabet penghargaan sebagai skenario terbaik pada FIFFS Maroko edisi ke-11.

Serta penghargaan sebagai film terbaik Asian Nest Wave dari The QCinema Film Festival, Filipina.

Selanjutnya, Marlina memenangi penghargaan NETPAC Jury Award di Five Flavours Asian Film Festival 2017.

Marsha Timothy sebagai bintang utama juga meraih penghargaan sebagai aktris terbaik dari Sitges International Fantastic Film Festival, mengalahkan aktris Hollywood, Nicole Kidman.

"Theatrical release di Amerika menjadi penting untuk memperkenalkan Mouly Surya dan film Indonesia ke audiens amerika secara umum," kata Rama.

Ia mengatakan, distribusi film Marlina di Amerika dilakukan oleh dua distributor spesialis film arthouse, yakni Icarus dan Kimstim.

Selain film Marlina, hanya beberapa saja film Indonesia yang pernah mendapatkan distribusi bioskop di AS. Di antaranya The Raid dan The Act of Killing.

"Marlina juga akan diputar di bioskop Kanada mulai tanggal 29 Juni 2018," ujar Rama.