Bahagia Tiba di Menit Terakhir

Catatan Sepakbola Dion DB Putra

POS-KUPANG.COM - Bahagia tiba menit terakhir. Begitulah nasib Jerman yang masih boleh bernapas lega karena terbuka peluang lolos ke babak 16 besar. Gol larut gelandang Toni Kroos ke gawang Swedia pada menit ke-90+4 menjaga asa Der Panzer.

Di saat Joachim Loew hampir pasrah menerima skor 1-1 dan wajah pendukung Jerman berkerut kusut masai, Si Toni melepas tendangan melengkung ke tiang jauh Swedia. Gool! Jerman menang 2-1. Langkah Jerman memang tak mudah. Butuh kemenangan lagi atas Korea Selatan pada laga terakhir Grup F, Rabu 27 Juni 2018.

Bahagia tiba menit terakhir pun menyelimuti wakil Asia, Iran dalam laga terakhir Grup B melawan juara Eropa 2016, Portugal di Mordovia Arena, Saransk, Senin (25/6/2018) waktu Rusia atau Selasa (26/6/2018) dini hari Wita.

Portugal lebih dulu unggul melalui gol Ricardo Quaresma menit ke-45. Gol balasan Iran baru terwujud menit ke-90+3 hasil tembakan penalti Karim Ansarifard.

Keisuke Honda (kanan) merayakan gol bersama Shinji Okazaki pada pertandingan Grup H Piala Dunia 2018 Rusia antara Jepang melawan Senegal di Ekaterinburg Arena, 24 Juni 2018. ((Anne-Christine POUJOULAT/AFP))

Iran menggagalkan kemenangan Portugal di depan mata sekaligus melukai hati Cristiano Ronaldo yang gagal mencetak gol lewat titik putih. Lionel Messi tidak sendirian lagi di Rusia 2018. Rivalnya menyusul. Riuh rendah konser siul ala dunia medsos. Netizen sama-sama menggoda CR7 dan Messiah sebagai Miss Penalty!

Iran tidak lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2018 lantaran hanya mengoleksi 4 poin, tetapi setidaknya mereka pulang ke Teheran dengan kepala tegak. Tim asuhan pelatih asal Portugal, Carlos Queiroz tersebut memainkan sepakbola menyerang yang apik. Mereka hanya kurang beruntung.

Masih di grup yang sama dengan Iran, pemegang trofi Piala Dunia 2010, Spanyol butuh gol menit ke-90 dari Iago Aspas demi menyamakan kedudukan 2-2 melawan tim alot dari Afrika, Maroko pada laga pamungkas di Kaliningrad Stadium, Senin (25/6/2018) malam.

Gol menit terakhir itu menyelamatkan muka La Furia Roja. Seandainya kalah Spanyol harus pulang lebih awal bersama Iran, Mesir, Arab Saudi, Kosta Rika, Polandia dan lainnya.

Di babak knock out, Spanyol akan bertemu Rusia dan Portugal menghadapi Uruguay. Duel Portugal vs Uruguay berlangsung di Fisht Olympic Stadium, Sochi, 30 Juni 2018, sedangkan Spanyol vs Rusia di Luzhniki Stadium, Moskwa, 1 Juli 2018.