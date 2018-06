Inggris Bikin Sejarah! Menang Telak 6-1 atas Panama di Grup G Piala Dunia 2018, Lihat Foto-foto

POS-KUPANG.COM - Duel Inggris vs Panama di grup G Piala Dunia, Minggu (24/6/2018) mulai pukul 19.00 berakhir dengan kemenangan Inggris dengan skor 6-1.

Media Inggrid DailyMailonline menyebut kemenangan Inggris atas Panama ini merupakan pertama kali dalam sejarah mereka mengikuti Piala Dunia.

Laga ini disaksikan disaksikan oleh 25 juta penggemar yang bergembira di pub, bar dan ruang keluarga di seluruh Inggris.

Lebih dari dua ribu suporter perjalanan, termasuk istri dan pacar para pemain, bersorak di tribun karena hat-trick Harry Kane - yang pertama untuk Inggris di putaran final Piala Dunia sejak 1986 - membawa Inggris lolos ke babak 16 besar dalam pemecahan rekor, Minggu di Nizhny Novgorod Rusia.

Tendangan sundulan John Stones memberi The Three Lions memimpin setelah hanya delapan menit bermain melawan Panama di Rusia, setelah Kane memimpin tim keluar dalam suhu yang mencapai 30 C untuk pertandingan Grup G pada Minggu sore.

Kapten Kane menggandakan keunggulan Inggris setelah 22 menit dengan gol ketiganya di turnamen, peledakan dalam penalti setelah Jesse Lingard dibundel di daerah itu oleh dua pemain belakang Panama.

Tembakan Lingard yang menakjubkan meringkuk untuk memperpanjang dominasi Inggris sepuluh menit sebelum jeda, sebelum Stones kembali mencetak gol dengan sundulan jarak dekat setelah upaya Raheem Sterling diselamatkan dan Kane menendang tempat penalti kedua, saat Inggris melaju ke kedudukan 5-0. sebelum istirahat.

Inggris akan melaju ke babak sistem gugur dengan permainan untuk cadangan sebagai tembakan Ruben Loftus-Cheek dibelokkan off Kane untuk memberikan kapten hat-trick, karena mereka mengikuti kemenangan dramatis mereka melawan Tunisia dengan kinerja dominan hari ini.

Penjualan bir, barbekyu dan es krim telah meroket dan Grid Nasional diperkirakan akan melonjak pada beberapa saat karena para penggemar Inggris menikmati makan siang pada hari Minggu sore yang hangat di Inggris, dengan pub memprediksi sesi minum hari Minggu terbesar yang pernah ada.

Berikut foto-foto yang memperlihatkan ekspresi pemain dan pendukung timnas Inggris dalam laga melawan timnas Panama, Minggu (24/6/2018).

Harry Kane melakukan selebrasi bersama Ashley Young setelah menyelesaikan hat-trick untuk membawa Inggris unggul 6-0 melawan Panama di Rusia, Minggu (24/6/2018). (DailyMail.co.uk)

Harry Kane menendang dari titik penalti untuk memberi Inggris keunggulan 5-0 melawan Panama sebelum turun minum. (DailyMail.co.uk)

Pemain Inggris Jesse Lingard melakukan tendangan menakjubkan melewati kiper Panama untuk memberi Inggris keunggulan 3-0 di Nizhny Novgorod Rusia, Minggu (24/6/2018). (DailyMail.co.uk)

Pemain Inggris Jesse Lingard melakukan selebrasi dengan rekan setimnya Harry Kane dan Ruben Loftus-Cheek setelah mencetak gol ketiga timnya, Minggu (24/6/2018). (DailyMail.co.uk)

Pemain Inggris John Stones mencetak gol keempat ke gawang Panama di Nizhny Novgorod Rusia, Minggu (24/6/2018) (DailyMail.co.uk)

Kapten Inggris Harry Kane menendang dari titik penalti untuk memberi Inggris keunggulan 2-0 melawan Panama, Minggu (24/6/2018). (DailyMail.co.uk)

John Stones (nomor 5) menyundul bola ke gawang Panama yang memberikan keunggulan 1-0 untuk Inggris, Minggu (24/6/2018) (DailyMail.co.uk)

Pemain timnas Inggris melakukan selebrasi. (DailyMail.co.uk)