Unggah Foto Saat Hadiri Royal Ascot, Maia Estianty dan Irwan Mussry Liburan Bareng?

POS-KUPANG.COM - Maia Estianty dan Irwan Mussry tampaknya tengah berada di Inggris.

Dua orang yang dikabarakan dekat ini diketahui tengah berada di Inggris untuk menonton acara pacuan kuda Royal Ascot baru-baru ini.

Hal tersebut diketahui dari unggahan Maia Estianty dan Irwan Mussry di Instagram masing-masing.



Keduanya tampak menghadiri acara Royal Ascot yang disebut acara balap kuda bergengsi karena diadakan oleh keluarga kerajaan Inggris.

Bahkan lewat unggahan Instagram keduanya, diketahui mereka menginap di daerah Hampshire, Inggris.

Baca: Messi dan Ronaldo Sama-sama Pemain Hebat, Tapi Butuh Dukungan Pemain Lain

Baca: Bakar Toko Sendiri demi Klaim Asuransi, Ternyata Pemilik Sewa Orang dari Jakarta dan Bekasi

Tak hanya itu, lewat unggahan Instagramnya, Maia mengungkapkan bahwa dirinya mendapat kejutan jam tangan keluaran Longines.

Begitu tiba di hotel tempatnya menginap, Maia mendapatkan sebuah jam tangan warna silver dengan merek terkenal dari Saint-Imier, Swiss tersebut.

"Thank you @longines for the beautiful surprise in my suite here in Hampshire.

Looking forward for the event tomorrow #royalascot2018 #longines #timeinternational @intimestore

Datang ke Hampshire, dapat surprise yang indah dari @longines di kamar saya. Nggak sabar untuk datang di acara Royal Ascot besok. Thank you to @time.international," tulis Maia Estianty di Instagramnya, Rabu (20/6/2018) lalu.

Baca: 5 Tanda Ini Menjadi Isyarat Smartphone Anda Sudah dalam Tahap Harus Segera Diganti

Di unggahan selanjutnya Maia membagikan fotonya saat menghadiri Royal Ascot, Kamis (22/6/2018).

Ibu tiga anak ini pun memamerkan jam mewah yang didapatnya.