Pasca Penangkapan DPO Pemerkosa, Ini Imbau Polda NTT

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Ryan Nong

POS-KUPANG.COM | KUPANG - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) mengimbau wisatawan untuk selalu menggunakan jasa pemandu wisata yang resmi jika melakukan perjalanan wisata di daerah NTT pasca kejadian pemerkosaan yang menimpa wisatawan Prancis di lokasi wisata Cinca Wulang, Manggarai Barat belum lama ini.

Kapolda NTT Irjen Pol Drs Raja Erizman melalui Kabid Humas Kombes Pol Jules Abasit kepada wartawan di Mapolda NTT pada Jumad (22/6/2018) siang menyatakan bahwa kondisi Labuan Bajo dan NTT aman dan kondusif untuk melakukan perjalanan wisata, namun pihak kepolisian tetap mengimbau kepada wisatawan untuk menggunakan jasa pemandu wisata yang resmi ketika melakukan perjalanan wisata.

"Kita imbau kepada wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik untuk menggunakan jasa pemandu wisata yang resmi jika melakukan perjalanan wisata," ungkapnya.

Kepolisian Daerah NTT, lanjut Jules, menyayangkan kejadian yang telah mencoreng dunia pariwisata NTT ini dan memohon maaf kepada wisatawan terkait kasus ini. Jules mengharapkan semoga ini menjadi pengalaman terakhir dalam dunia pariwisata di Labuan Bajo yang saat ini telah menjadi destinasi "New Seven Wonder" dan NTT secara umum.

Diberitakan sebelumnya, terjadi kasus pemerkosaan kepada MBL (22) seorang wisatawan Prancis oleh KAP (35) yang memandunya saat keduanya dalam perjalanan pulang dari tempat wisata air terjun Cunca Wulang Kabupaten Manggarai Barat, pada Selasa (12/6/2018) petang.

Pelaku yang mengaku sebagai pemandu wisata ini memperkosa korban setelah mengancam akan memperkosa korban secara bersama sama dengan beberapa rekannya jika korban tidak melayani pelaku.

Pelaku yang telah ditangkap di pelabuhan Wae Kelo, Kabupaten Sumba Barat Daya pada Jumad (22/6/2018) pagi, kini telah ditahan di Mapolres Sumba Barat. Sedangkan korban telah kembali ke Jakarta sejak Senin (18/6/2018) lalu. (*)