Agnez Mo dan Chris Brown Unggah Video Mesra di IG

POS-KUPANG.COM - Ada apa dengan Agnez Mo dan Chris Brown? Itulah pertanyaan yang muncul setelah keduanya mengunggah sebuah video yang sama di akun Instagram masing-masing, Selasa (19/6/2018).

Betapa tidak, video itu menampilkan kemesraan mereka. Di dalamnya tampak Agnez dan Brown berada di pantai. Agnez berlari ke Brown yang kemudian memeluk dan mengangkatnya.

Tidak ada keterangan jelas apakah itu video yang buram tersebut menampilkan aktivitas pribadi mereka atau cuplikan dari video musik untuk proyek kolaborasi mereka.

Baik Brown maupun Agnez tidak memberi keterangan panjang. Mereka hanya menyebut nama akun Instagram masing-masing dan menambahkan emoji. Kedekatan Agnez Mo dan Chris Brown menimbulkan spekulasi tentang hubungan mereka sejak akhir 2017.

Gosip tentang mereka merebak tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kalangan fans Brown di AS. Media AS, Hollywood Life, pernah membuat artikel tentang mereka dengan judul "Chris Brown Cuddles With Sexy Singer Agnez Mo During PDA Filled Studio Session".

"Pasangan baru? Chris Brown tampak sangat nyaman dengan Agnez Mo di studio rekaman di sebuah foto yang mereka bagi pada 27 November. Fans mengira ada asmara di antara mereka," tulis Hollywood Life seperti dikutip Kompas.com, Rabu (29/11/2017).

Namun ketika ditemui di Jakarta pada Desember 2017 lalu, Agnez menegaskan bahwa mereka berteman.

"Maksudnya dekat sebagai teman juga. Jadi energinya enak," ucap pelantun "Damn, I Love You!" itu.

Belakangan, Agnez Mo dan Chris Brown mengumumkan melalui Instagram bahwa mereka membuat proyek bersama dalam lagu "On Purpose".

Lagu itu masuk dalam album baru Brown yang bertajuk Heartbreak on a Full Moon. Baca juga: Agnez Mo Angkat Bicara soal Chris Brown Pada akun Instagram-nya, Agnez Mo mengunggah foto daftar lagu dalam album itu. Di bawah foto tersebut Agnez Mo menuliskan, "SURPRISE!! Check out our colab on "ON PURPOSE". Chris featuring your girl #AGNEZMO ?????????????? on his Deluxe Album.#AGNEZMOxCHRISBROWN #Repost @chrisbrownofficial SURPRISE! 12 Days Of Christmas: CUFFING SEASON the Deluxe Edition of #HeartbreakOnAFullMoon is available everywhere now! Link in bio. HAPPY HOLIDAYS! ???? ???? ??." (*)