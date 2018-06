Yuk, Masuk Lokasi Wisata Ancol Ternyata Gratis

POS KUPANG.COM - - Dalam rangka memeriahkan HUT ke 491 Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendukung keikutsertaan Manajemen Taman Impian Jaya Ancol untuk turut membahagiakan warga Jakarta.

Tahun ini, Manajemen Ancol memberikan hadiah kepada masyarakat Jakarta berupa gratis masuk Ancol pada 25 Juni 2018.

Pemberian akses gratis khusus orang ini diberlakukan selama satu hari mulai pukul 06.00 sampai 18.00 WIB. Sementara untuk kendaraan tetap membayar sesuai ketentuan.



"Kami ingin menambah kemeriahan HUT Jakarta ke 491 dengan akses gratis selama satu hari kepada pengunjung Ancol dan menampilkan Kampung Budaya Betawi," kata Direktur Utama Taman Impian Jaya Ancol, Paul Tehusijarana di Jakarta, Rabu.



Manajemen Ancol mendedikasikan area Pasar Seni menjadi Kampung Budaya Betawi. Kampung Budaya Betawi diresmikan pada 14 Juni 2018 lalu oleh Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno.



Di Kampung Budaya Betawi, pengunjung dapat bernostalgia nuansa Betawi tempo dulu dan tentunya dapat membeli oleh-oleh khas Jakarta, baik itu kuliner maupun cenderamata di gerai OK OCE Smart. Ada pula galeri yang memamerkan sejarah nama-nama Kelurahan dan Kecamatan yang berada di penjuru Ibu Kota, dikemas dalam wall of frame galeri North Art Space Pasar Seni.



Pengunjung juga dapat menikmati sejumlah acara di Kampung Betawi, antara lain Lenong Betawi, Gambang Kromong, Palang Pintu Betawi yang fenomenal, sejumlah dekorasi rumah Betawi serta ondel-ondel yang dapat didokumentasikan. Selain itu, ada pula galeri foto dengan dekorasi dan busana khas Betawi yang cocok untuk swafoto bersama keluarga maupun kerabat.



Di samping itu, perayaan HUT ke-491 Kota Jakarta di Ancol juga dimeriahkan dengan acara talk show sejarah Betawi pada 22 Juni 2018, yang dilanjutkan Explore Ondel-Ondel dengan menampilkan parade yang diikuti lebih dari 100 orang, terdiri dari 50 ondel-ondel, musik tanjidor, Abang None yang menaiki delman, pengantin Betawi, penari Betawi, dan pencak silat. Parade ditutup dengan aneka lomba antar ondel-ondel, seperti sepak bola ondel-ondel dan ondel-ondel memindahkan bola, serta flash mob tarian Betawi pada 23 Juni 2018.



Rangkaian acara dilanjutkan dengan tribute Benyamin Sueb oleh grup band Biang Kerok di panggung terapung (floating stage), Pantai Lagoon Ancol.



"Kami berharap masyarakat Jakarta dan pengunjung dapat menikmati seluruh rangkaian acara yang diberikan dan menambah rasa cinta terhadap budaya asli Jakarta," kata Paul. (*)

