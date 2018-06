Malam ini Maroko Tak Sekadar Hentikan Langkah Cristiano Ronaldo. Ini Misi besarnya

POS-KUPANG.COM - Tim nasional Maroko memiliki misi lebih dari sekadar menghentikan Cristiano Ronaldo kala berhadapan dengan timnas Portugal, Rabu (20/6/2018).

Cristiano Ronaldo yang menjadi kapten timnas Portugal tersebut tampil ganas dengan mencetak hat-trick pada laga melawan timnas Spanyol.

Pelatih timnas Maroko, Herve Renard, mengakui kemampuan spesial Ronaldo ini.

"Saya hanya bisa bilang bahwa Ronaldo adalah pemain yang spesial, bahkan hal itu mungkin tak cukup untuk mendeskripsikannya," kata Renard seperti dilansir BolaSport.com dari Four Four Two.

Pujian Renard tak berarti Maroko akan memberikan perlakuan berbeda terhadap penyerang Real Madrid tersebut.

"Kami harus melakukan segala cara untuk membuat pertandingan ini tak terasa spesial baginya," ujar Renard.

Maroko saat ini menjadi juru kunci sementara Grup B dengan raihan nol poin.

Penyerang Portugal, Cristiano Ronaldo, merayakan gol yang dicetak ke gawang Spanyol dalam laga Grup B Piala Dunia 2018 di Fisht Stadium, Sochi, Rusia pada 15 Juni 2018. ADRIAN DENNIS/AFP

Pada pertandingan pertama, Maroko menelan kekalahan 0-1 dari timnas Iran.

Kini Maroko harus berhadapan dengan timnas Portugal yang sedang on-fire berkat penampilan Ronaldo.

Jika gagal meraih poin kembali, Maroko akan berpeluang besar tersingkir dari Piala Dunia 2018.