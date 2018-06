KPU dan KPK Wajib Menjamin Penggunaan Hak Pilih Marianus Sae

Laporan Reporter POS-KUPANG.COM, Oby Lewanmeru

POS-KUPANG.COM | KUPANG - KPU dan KPK harus menjamin penggunaan hak pilih dari Calon Gubernur NTT, Marianus Sae.

Sebagai Calon Gubernur NTT 2018 dan sebagai warga negara, maka dalam diri Marianus Sae melekat dua Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak boleh dibatasi, ditiadakan dan dihapus, yaitu hak untuk memilih dan hak untuk dipilih dalam Pilgub 2018.

Hal ini disampaikan Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI), Petrus Selestinus, S.H, Rabu (20/6/2018).

Baca: Pagi-pagi Warga Sudah Antre di Kantor Dispenduk Ende

Menurut Selestinus, salah satu hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh konstitusi adalah hak untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate).

UUD 1945, UU maupun Konvensi Internasional dengan tegas menyatakan bahwa segala bentuk pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak pilih (memilih dan dipilih) seseorang, merupakan pelanggaran terhadap HAM.

"Karena itu KPU Provinsi NTT dan KPK harus menjamin penggunaan atas hak Marianus Sae, baik untuk memilih maupun untuk dipilih dalam Pilgub NTT 2018.

Terhadap jaminan konstitisi dimaksud maka KPU NTT dan KPK harus melakukan koordinasi untuk mengatur mekanisme penggunaan hak suara oleh Marianus Sae sebagai Calon Gubernur NTT dalam Pilgub 2018 yang jatuh pada tanggal 27 Juni 2018," kata Selestinus.

Dijelaskan, hak ini menjadi penting, karena bagi Marianus Sae, hak memilih dan dipilih adalah bagian dari HAM bidang politik yang dijamin oleh UUD 1945 dan UU Pilkada, karenanya harus ada jaminan secara pasti bahwa KPU NTT dan KPK akan menyediakan segala fasilitas yang diperlukan guna mewujudkan penggunaan hak tersebut.

"Sekalipun lokasi Rutan KPK di Jakarta jaraknya jauh dengan lokasi pelaksanaan Pilgub di NTT.

Konstitusionalitas hak memilih dan dipilih seorang Marianus Sae telah dijamin dalam konstitusi, maka KPU Provinsi NTT dan KPK tidak punya pilihan lain selain harus menjamin Marianus Sae menggunakan hak pilihnya," jelas Selestinus.

Selestinus yang juga adalah salah satu Advokat dari Peradi ini mengatakan, meski Marianus Sae masih berstatus tersangka dan ditahan di Rutan KPK di Jakarta, namun hak tersebut haris dijamin.

Lebih lanjut dikatakan, apabila KPU NTT dan KPK mengabaikan, membatasi atau meniadakan hak pilih Marianus Sae hanya karena saat ini Marianus Sae berstatus tersangka dan ditahan KPK, maka KPU NTT dan KPK jelas melakukan pelanggaran terhadap Konstitusi, karena telah meniadakan hak-hak politik Marianus Sae, untuk memilih dan dipilih yang secara asasi telah dijamin oleh UUD 1945 dan UU. (*)